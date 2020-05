Pokud bude Čína diktovat České republice a Senátu, co mají dělat, cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan se stává reálnější. Vystrčil to řekl novinářům po úterní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. Hlava státu podle něj trvá na tom, že mise na Tchaj-wan by Česku a jeho ekonomice neprospěla. Pražský hrad zveřejnil pouze informaci, že se schůzka Zemana a Vystrčila konala.

"Moje cesta na Tchaj-wan se stává stále reálnější a reálnější. Není možné nadále snášet to, že budeme přistupovat na to, že budeme něčím lokajem," prohlásil předseda Senátu. Pokud nátlak Číny bude trvat, povede podle Vystrčila jen ke zhoršení vzájemných vztahů. "Raději bych přivítal nějakou rozumnou možnost domluvy, ale tady se zdá, že to není možné," řekl předseda Senátu novinářům.

Jako příklad pokračujícího nátlaku Vystrčil uvedl to, že čínské velvyslanectví v Praze vyjádřilo nelibost nad jeho poděkováním za dar tchajwanských zdravotnických roušek. Vystrčil také uvedl, že rada čínské ambasády telefonicky varoval před tím, aby blahopřál nové tchajwanské prezidentce ke zvolení do funkce. Prý by to nebylo dobré a poškodilo by to čínsko-české vztahy, řekl předseda Senátu. V reakci na to v úterý veřejně vyjádřil potěšení nad tím, že Tchaj-wan má demokraticky zvolenou prezidentku. "A jsem rád, že je demokratickou zemí," dodal.

Cesta na Tchaj-wan by se podle Vystrčila mohla uskutečnit, až to situace kolem šíření koronaviru umožní. Bude potřeba také zjistit, zda trvá zájem podnikatelů misi uskutečnit

Vystrčil se neshodl se Zemanem na důležitosti čínského dopisu

Předseda Senátu Miloš Vystrčil se s prezidentem Milošem Zemanem na úterní schůzce neshodli na důležitosti takzvaného čínského dopisu bývalému předsedovi horní komory Jaroslavu Kuberovi (ODS). Shodu nenalezli ani v tom, proč jej čínská ambasáda poslala na Pražský hrad, a ne přímo do Senátu. Vystrčil to řekl po schůzce na tiskové konferenci v Senátu. Poznamenal, že vyčerpal všechny možnosti, jak zjistit podrobnosti ohledně dopisu. Hrad o obsahu schůzky neinformoval.

Právě dopis s razítkem čínského velvyslanectví doplněný dvěma přípisy z Hradu byl důvodem úterní schůzky obou politiků. Ambasáda v něm varovala Vystrčilova předchůdce Kuberu před důsledky chystané cesty na Tchaj-wan. Vystrčil již dříve označil dopis za výhrůžný a žádal po Hradu, aby objasnil okolnosti vzniku dokumentu i lednové předání Kuberovi, který zhruba týden poté náhle zemřel. Dokument z čínské ambasády byl nalezen v Kuberově pozůstalosti.

Jednání Vystrčila s prezidentem trvalo asi hodinu. Šéf Senátu novinářům řekl, že Zeman "do jisté míry" zopakoval to, co od Pražského hradu a prezidentova kancléře Vratislava Mynáře zaznělo na videu zveřejněném v pondělí. Mynář na něm například odmítl, že by dokument byl dopisem pro Kuberu, jde podle něj o politické stanovisko Číny. Zároveň opět popřel, že by si jej Kancelář prezidenta republiky objednala.

Vystrčil řekl, že Zemana upozornil na některé nesrovnalosti a nelogičnosti. Pokud podle něj chtěla ambasáda někoho upozornit, aby někam nejezdil, měla napsat přímo jemu, a ne na Pražský hrad. Podle předsedy Senátu také není jasné, zda skutečně dokument vznikl na velvyslanectví, či zda to je falzifikát. Třetí rozpor vidí v důležitosti, jaká byla dopisu v průběhu času dávána. V jednu dobu podle něj z Pražského hradu znělo, že nejde o nic významného, později Hrad uvedl, že materiál byl nedílnou součástí podkladů pro jednání ústavních činitelů. "Při další diskusi o těchto věcech jsme nikam nepostoupili, takže já mohu pouze konstatovat, že jsme debatu o této první části byli nuceni ukončit s tím, že jsme si každý podrželi svůj názor," řekl Vystrčil k jednání s prezidentem.

V druhé části schůzky mluvili o obsahu dokumentu, který podle Vystrčila vyhrožuje českým firmám a zasahuje do suverenity České republiky a její nezávislosti. Vystrčil novinářům řekl, že minimálně dvakrát Čína prostřednictvím ambasády ve svém agresivním chování vůči Česku a českému Senátu pokračovala. Vadí mu, že si čínská ambasáda na ministerstvu zahraničí stěžovala, že poděkoval Tchaj-wanu za dar roušek a byl při tom vyfotografován s tchajwanskou vlajkou. Nelíbí se mu také, že čínský rada telefonoval řediteli jeho kanceláře, aby ho upozornil, že kdyby chtěl blahopřát tchajwanské prezidentce k jejímu zvolení, poškodilo by to česko-čínské vztahy.

Vystrčil novinářům řekl, že pro něj obsah čínského dokumentu úterní schůzkou vyřešen není. "Problém je ale v tom, že to nejsem schopen uzavřít, řekněme, ke spokojenosti občanů České republiky, nebo ke spokojenosti těch, co by chtěli znát celou pravdu a všechny podrobnosti, protože nemám žádné nástroje, jak se dalších informací domoci," uvedl.