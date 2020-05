Ještě v únoru se o roušky z nanomateriálů v Libereckém kraji zajímal málokdo. Od vypuknutí epidemie koronaviru se ale v tomto regionu, pro který jsou nanotechnologie typické, objevilo několik firem, které se pustily do produkce "nano" ochranných pomůcek. V první vlně začala roušky vyrábět Technická univerzita v Liberci, pak začalo několik firem vyrábět nanofiltry do ústenek a před dvěma týdny spustila produkci roušek v Turnově společnost Cubo Investments.

Do několika týdnů jich chce vyrábět 150 tisíc denně. Podle jednatele firmy Antonína Kostky trvalo pět týdnů, než se jim podařilo výrobu zahájit. Museli předtím sehnat stroj na kompletaci roušek, kilometry tvarovacího drátku nad nos, desítky kilometrů gumiček.

V byznysu s ochrannými pomůckami ale není nový. Má firmu, která je už desítky let dováží. I proto podobně sledoval, jak si s nákupy poradila ministerstva vnitra a zdravotnictví. Zaskočily ho stokorunové ceny za respirátory i to, že Česko nakupovalo dráž, přestože ceny ve světě klesaly. "Ceny ve světě začaly padat, protože Čína je uvolňovala. Avšak v Čechách se to neprojevilo v přímé úměře, i když v zahraničí už ceny padaly, tak tady u nás zůstávaly dlouhou dobu stejné," upozornil podnikatel.

HN: Roušky z nanomateriálu vyrábíte necelé dva týdny. Kdo o ně má zájem?

Snad úplně všichni, kolem nás to zasáhlo v podstatě celou zeměkouli. Ale protože jsme to začali tvořit v Česku, s českými firmami, se zdroji jen v Čechách, tak nejdříve upřednostňujeme dodávky do Česka. Ale máme poptávky z Kanady, USA, Německa, Chorvatska.