Miliony Čechů pracujících z domova během pandemie, školáci, zdravotnické týmy i krizoví pracovníci si v uplynulých týdnech více než kdy jindy uvědomili, jak mohou v krizích pomoci mobilní sítě a kvalitní internet.

Španěl Quique Vivas z vedení českého mobilního operátora Vodafone soudí, že právě to by mělo být pro českou společnost poučením. Mělo by to uspíšit digitalizaci nejen firem a domácností, ale také různých složek státu - od školství po zdravotnictví.

"Ty společnosti, které už digitálně zčásti fungovaly, byly schopné rychle zareagovat a lépe se vyrovnat s omezeními," říká Vidas, který od roku 2018 zastává post viceprezidenta pro nefiremní zákazníky. Ve svém prvním rozhovoru pro HN ale varuje, že na kvalitu a odolnost budoucích internetových sítí stát příliš nemyslí. Třeba při na návrhu aukce hlavních frekvencí pro 5G - novou technologii mobilního připojení, která má být klíčová pro digitalizaci a automatizaci. Podle Vivase stát a jeho telekomunikační úřad "v připravované aukci nijak neřeší, jak a zda budou sítě odolné a kapacitní i v budoucnu, žádný takový cíl v návrhu není". Kvalitě sítě také nepomůže rozdělení kmitočtů mezi různé hráče, ke kterému podle Vivase aukce směřuje.

Quique Vivas (38) Jediný Španěl ve vedení českého Vodafonu původně vystudoval informatiku a práva, má i postgraduální titul MBA. K telekomunikacím se dostal, když pracoval jako konzultant pro poradenskou skupinu Boston Consulting. Do Vodafonu přešel v roce 2006 a zastával řadu manažerských pozic v marketingu, strategii, financích a v oblasti prodeje a péče o zákazníky. Žil v Madridu, Londýně či Düsseldorfu. V roce 2018 nastoupil do vedení v českém Vodafonu, kde byl jmenován viceprezidentem pro nefiremní zákazníky. Předtím byl v londýnském ústředí firmy zodpovědný za digitální marketing a globální marketingové strategie v celé skupině. Bývalý novinář a boxer Vivas ještě bokem dokončuje studia filozofie, také hraje fotbal a má rád hudbu (hraje na bicí). Má dva syny, jeden z nich se narodil v Praze.

HN: Byli jste první firma na trhu, která loni v létě nabídla neomezená mobilní data, která ale byla v balíčku s pevným připojením pro domácnost. Odborná média vás zpočátku kritizovala, že jste neřekli jasně, že služba bude mít omezení rychlosti. Jak tarif přijali zákazníci?

Prvotní vnímání možná nebylo úplně vřelé, protože si zákazníci mysleli, že tam jsou různé háčky. To mě samozřejmě netěšilo. Možná jsme to úplně dobře nekomunikovali, ale rozhodně jsme se nesnažili něco skrývat. Když jsme to spouštěli, tarif jsme zkoušeli s novináři a garantuji vám, že jestli máte na neomezených datech v mobilu rychlostní omezení na 10 Mb za sekundu, a nebo jste bez omezení, tak nepocítíte rozdíl. Krátce nato přišel T-Mobile se svojí nabídkou (neomezený internet, bez poplatků a na celé leto, pozn. red.) což podle mého názoru bylo příliš zbrklé. Množství lidí, kteří si naši spojenou nabídku pořídili, a míra jejich spokojenosti jsou obrovské. Jen řeknu, těchto zákazníků bylo nakonec čtyřikrát víc, než jsme předpovídali. Rychlost přechodu byla větší, než jakou jsme viděli, když jsme s podobnou nabídkou přišli ve Španělsku. To je pro nás znamení, že je to pro zákazníka smysluplná nabídka. Také se promítá do spokojenosti zákazníků, kterou měříme pomocí NPS (Net promoter score, pozn. red.). Předtím jsme měli průměr někde kolem 20-30 bodů, pak nám zákazníci převedení na tyto tarify začali dávat až 70 bodů. Jsme velmi spokojeni.