Nakažení koronavirem nejsou jen v Dole Darkov, ale i v dalších dolech společnosti OKD na Karvinsku. Konkrétně jde o doly ČSM-Jih a ČSA, kde jsou potvrzeny čtyři případy nemoci covid-19. Všechny jsou napojeny na Důl Darkov. Hospodářským novinám to v neděli potvrdila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Vyjádření OKD redakce zjišťuje. V souvislosti s nákazou v Dole Darkov společnosti OKD v Karviné hygienici v neděli ráno evidovali už 186 nakažených.

Společnost OKD o nakažených v jiných dolech, než na Dole Darkov, dosud vůbec nemluvila.

"Všechny potvrzené případy nákazy na jiných dolech OKD jsou ojedinělé a jsou napojené na hromadný výskyt na Dole Darkov. Jsou to buď rodinní příslušníci nebo lidé, kteří pracovali na více místech. Nejsou to nakažení odjinud," uvedla pro HN Irena Martínková z krajské hygieny s tím, že o vývoji epidemiologické situace v OKD hygiena nonstop informuje premiéra Andreje Babiše (ANO). Plošné testování podle Martínkové zatím není v plánu, hygiena otestovala lidi, kteří byli v úzkém kontaktu se čtyřmi nakaženými a nyní se čeká na výsledky testů.

Podle jednoho z pracovníků Dolu ČSM-Jih, který nechtěl být kvůli obav ze ztráty práce jmenován, se nákaza už předminulý a minulý týden potvrdila u dvou mužů. "Než se u toho druhého zjistily výsledky testů, chodil ještě pět šest dní do práce a mezitím mohl někoho nakazit," říká pracovník, který dělá na centrální dopravě v dole.

Další lidé s pozitivně testovaní na covid-19 však můžou znamenat problém pro celý kraj. Více nakažených na karvinsku může ohrozit rozvolňování vládních opatření, která se chystají v celé republice od pondělí. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) HN v pátek řekl, že pokud by nebylo možné ohraničit nákazu na menší území, kraj by mohl vyhlásit takzvaný stav nebezpečí. Díky tomu by hejtman mohl zavřít také organizace, které kraj neřídí. "Znamenalo by to také například zakázat návštěvy," řekl hejtman. Kvůli situaci na Dole Darkov se kraj už v pátek rozhodl, že neotevře pro návštěvy nemocnice ani sociální zařízení, jako například domovy pro seniory, které zřizuje. V návaznosti na to neotevře tato zařízení ani město Ostrava nebo Havířov.

Podle Ireny Martínkové z krajské hygieny je pozitivní zpráva, že většina nakažených v OKD má lehký průběh. "Dosud nikdo nebyl hospitalizovaný a řada osob ani nemá příznaky," říká Martínková s tím, že pracoviště OKD dodržují nařízená hygienická opatření, tedy dezinifkují prostory nebo upravují provoz. Na Dole Darkov se nyní pracuje jen na tři směny a o hodinu méně než běžně.

Opatření na dole nejdou dodržovat

Hygienická opatření podle osloveného pracovníka Dolu ČSM-Jih na této šachtě ale moc nefungují. Od doby, co se objevily první dva případy nákazy na této šachtě, se podle něj při příchodu do práce zaměstnancům akorát namátkově kontrolovala teplota. "V lampovně se dávaly roušky, lidi je rozdávali i bez rukavic. I kdyby ale někdo dával roušky na vrátnici, tak to ničemu nezabrání. Ve výtahu jsme na sebe nalepení, do koupelen jde naráz 30, 40 lidí. Ta opatření ani dělat nejdou," tvrdí. Zaměstnanci OKD si podle něj také mohou jednou týdně vzít vlhčené ubrousky na ruce, ty ale vystačí jen na pár dní. Lidé, kteří v dole pracují jako agenturní zaměstnanci, podle něj na ubrousky nárok nemají.

V neděli nicméně pracovníkům z jeho agentury přišla výzva, ať vyplní dotazník o covid-19. "Jeden jsme už vyplňovali v lednu nebo v únoru, kde se nás ptali, jestli jsme byli v zahraničí nebo je někdo z našich příbuzných nemocný. Nevím, jak to pomůže," uvádí.

Otázkou tak zůstává, proč OKD doly nezavře, pokud neumí zajistit podmínky, které by zabránily šíření nákazy koronavirem mezi zaměstnanci firmy. "Uzavření dolu není otázka na mě, nedokážu říct, při kolika počtech zaměstnanců je důl provozuschopný," míní Martínková z hygieny. "Vedení to neřeší, máme jet dál. Když jsem šel řešit směnu, tak nabírali další čtyři Poláky," tvrdí pracovník Dolu ČSM-Jih. Podle něj pracovníci agentur, kteří mají z nákazy strach, nyní také nemohou dostat dovolenou.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek řekl, že doufá, že se kvůli koronaviru úplně nezastaví těžba v Darkově. "Příčina (šíření nákazy) je asi i v tom, že v dolech nebylo možné v dostatečné míře použít doporučené dezinfekční prostředky. Samozřejmě, že ta situace má dopad na těžbu," uvedl premiér.

Nákaza se šířila v šatnách

V souvislosti s Dolem Darkov se dosud prokázala nákaza u 139 pracovníků dolu a 43 jejich rodinných příslušníků. Počet pozitivně testovaných zaměstnanců stoupl od soboty o čtyři a počet jejich příbuzných o 12. Mezi horníky je také šest pendlerů z Polska. Čtyři pozitivně testovaní lidé jsou zaměstnanci firem, které na šachtě například uklízejí nebo provádějí servis.

V pondělí hygiena otestovala kolem 800 pracovníků dolu, v pátek 280 a v sobotu kolem 900. Hygienici, ale i vojenští zdravotníci budou v testování pokračovat do pondělí. Společnost OKD na dole podle svých slov zavedla přísná opatření - na vrátnici si pracovníci musí vydezinfikovat ruce a údajně prochází i před termokamerou. K dispozici mají roušky, respirátory, třikrát denně se dezinfikují společné prostory, jako šatny nebo výdejny i dezinfikují se i vozy pro dopravu zaměstnanců.

Podle pátečního vyjádření krajské hygieničky Pavly Svrčinové se nákaza v Dole Darkov šířila v šatnách při střídání směn. V pátek také hygienička řekla, že některé horníky nemohou dohledat, protože na ně nemají telefon. "Je to prostě zoufalství," uvedla Svrčinová. Mluvčí OKD Naďa Chattová zatím nedokázala vysvětlit, proč hygiena nemohla několik desítek horníků kontaktovat. "Nevím, proč k tomu došlo," tvrdí.

V pondělí má zasedat krizový štáb Moravskoslezského kraje, který bude řešit, co dál. Podle hejtmana Vondráka není na místě uzavírání měst, jako to bylo třeba v Litovli. "Plošnou karanténou se nezabýváme. Čekáme na výsledky chytré karantény, abychom vyseparovali města, která jsou dotčená nákazou a na základě toho přijmeme další opatření. Okresy a obce, které jsou v bezpečí, samozřejmě ihned uvolníme," sliboval v pátek Vondrák.