Vláda v pondělí projedná několik návrhů v rámci daňového balíčku, který by měl firmám pomoci s následky šíření koronaviru. Jednat bude o silniční dani i dani na kulturní či sportovní akce. Ministerstvo financí navrhuje protikrizový daňový balíček projednat ve zrychleném režimu v rámci stavu legislativní nouze. Opatření po vládě ještě musí schválit Parlament. Ministr školství Robert Plaga (ANO) také navrhne další vlnu otevírání škol.

Žáci druhého stupně základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol by se v omezené míře mohli do lavic vrátit 8. června. Plaga to v pondělí navrhne vládě. Školy by pro žáky mohly připravit aktivity podle svých možností. Nemusely by fungovat každý den jako první stupeň základních škol, ale spíše ve formě konzultací, podobně jako je tomu již nyní u žáků posledních ročníků základních či středních škol. Pro ČTK to v pondělí řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Základní školy by podle ní pro žáky druhého stupně nemusely zajišťovat program podle běžného rozvrhu na každý den, ale děti by do nich mohly chodit třeba na třídnické hodiny. "Nemuselo by to být každý den, ale třeba jen v některých dnech v týdnu na část dne," řekla. Zdůraznila, že otevření škol má dětem umožnit zejména znovunavázání vztahů se spolužáky a osobního kontaktu s učitelem. Podobně by podle ní mohly fungovat i střední školy, konzervatoře či vyšší odborné školy. "Je to v souladu s předpokládaným harmonogramem uvolňování opatření ve školství," dodala.

Z vládního materiálu, který má k dispozici ČTK, vyplývá, že by podobně jako v případě prvního stupně základních škol nebo žáků posledních ročníků základních a středních škol kvůli riziku šíření koronaviru docházka nebyla povinná. Děti by ve školách byly rozděleny do skupin nejvýše po 15.

Vláda projedná daňový balíček

Daň z přidané hodnoty by měla podle ministerstva financí klesnout z 15 na deset procent u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště, jízdného na vleky a vstupného do saun a dalších podobných zařízení.

"Díky ochranným opatřením jsme dostali šíření nákazy pod kontrolu. Jenže kvůli nouzovému stavu se musely hotely, fitness centra nebo bazény uzavřít a ve velkém se musely rušit výstavy, koncerty, divadelní představení nebo sportovní utkání. Chceme poskytovatelům ubytování, pořadatelům kulturních akcí a sportovních událostí a provozovatelům sportovišť pomoci dostat se ze složité finanční situace, proto jsme se rozhodli je podpořit tímto snížením daňové zátěže," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Zároveň ministerstvo financí navrhlo rozšířit pro obce možnost na jejich území osvobodit od daně z nemovitých věcí. V současné době obce mohou zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitostí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti dotčené živelní pohromou. Nově k tomuto budou moci přistoupit i v případě dalších mimořádných událostí, jako jsou pandemie, krizová opatření podle krizového zákona nebo průmyslové havárie. Toto osvobození bude možné uskutečnit i zpětně.

Dále také vláda projedná zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty (tzv. loss carryback) u daní z příjmů fyzických a právnických osob.

Silniční daň u nákladních automobilů nad 3,5 tuny by mohla o čtvrtinu klesnout, a to zpětně od počátku roku. Zároveň by se mohla zkrátit lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně u tzv. zelené z 60 na 40 dnů. Snížení silniční daně, kterou určuje mimo jiné podle počtu náprav a váhy silniční zákon, by mělo platit zpětně od počátku letošního roku. Projevit by se to tak mělo i snížením záloh, které se mají na tuto daň v letošním roce platit. Tzv. zelená nafta je nárok na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů prokazatelně spotřebovaných pro zemědělskou prvovýrobu.