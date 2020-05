Od úterý končí vyhrazená doba nákupů v obchodech pro seniory a stát chce také částečně otevřít hranice. Lidé v Česku už od pondělí nemusí za určitých podmínek nosit venku roušky, otevřely se vnitřní prostory restaurací či hotelů a mohou se konat akce až pro 300 lidí. Také se již mohli do základních škol vrátit žáci prvního stupně a ministerstvo školství otevře od 8. června třídy i žákům druhého stupně.

V úterý se také otevřely silniční a železniční přechody na hranicích republiky s Rakouskem a Německem. Otevřou se také pro mezinárodní lety další letiště v Česku kromě pražské Ruzyně, z níž se do ciziny létá už nyní. Nadále však musí lidé při vstupu do Česka dokládat negativní test na covid-19 a dál platí opatření neumožňující vstup do ČR turistům. Občané Evropské unie a cizinci, kteří mají přiznané postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě EU, nově budou moci od úterý maximálně na dobu 72 hodin vstoupit na území České republiky. Musejí ale mít negativní test na koronavirus a přicestovat za účelem ekonomické činnosti nebo návštěvy osob, ke které mají prokazatelnou rodinnou vazbu, včetně trvalého partnerského vztahu. Od středy ale budou moci Češi a Slováci cestovat mezi Českem a Slovenskem bez nutnosti testů na covid-19 a bez karantény, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO).

Podíl nově potvrzených případů covidu-19 způsobovaného koronavirem na počtu provedených testů v Česku již tři dny roste. V neděli dosáhl 1,96 procenta, což bylo nejvíce od 20. dubna. V neděli přibylo 65 nových případů a bylo provedeno 3317 testů. V Česku bylo podle údajů ministerstva zdravotnictví v úterý dosud potvrzeno 9002 případů nákazy koronavirem. Z covidu-19 se vyléčilo 6182 lidí, 317 nakažených zemřelo.

Na vyšším počtu nových případů nemoci v uplynulém týdnu se podílel výskyt nákazy v Dole Darkov firmy OKD v Karviné. Hygienici tam aktuálně evidují už 239 nakažených.

Díky uvolňování vládních opatření se mohli po dvouapůlměsíční pauze vrátit do škol žáci prvního stupně základních škol. Podle odhadů ministerstva školství se do lavic vrátilo asi 60 procent z nich. Žáci druhého stupně budou moci chodit od 8. června do škol na konzultace či třídní hodiny. Od 1. června se mohou vrátit do speciálních škol děti se zdravotním postižením a bude moci také začít praktické vyučování na středních školách a konzervatořích.

Kadeřníci nebudou muset od úterý nosit dvojitou ochranu obličeje, mohou odložit štít. Měli by ale alespoň každé dvě hodiny měnit roušku. Roušku nebudou muset mít plavčíci či trenéři, kteří budou od ostatních lidí na dva metry, odložit ji budou moci také řidiči veřejné dopravy, pokud nebudou v přímém kontaktu s někým dalším. Roušky nově nebudou muset při zachování dvoumetrových rozestupů také nosit všichni zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě.

Vláda v pondělí také jednomyslně schválila pozici vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, kterou bude zastávat dosavadní náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula.