Ve středu zasedá vládní jaderný výbor a bude mimo jiné projednávat způsob, jak chce vláda podporovat nový blok v Dukovanech. Podle Jana Palaščáka, zakladatele energetické firmy Amper Holding, ale přístup českého státu nemá šanci na schválení Evropskou komisí. "Jdeme do Bruselu bosí proti kulometu," říká v rozhovoru pro HN. Získat podporu pro nový jaderný blok podle něj přitom není nemožné.

HN: V poslední době jste se několikrát negativně vyjádřil o způsobu, jakým chce vláda postavit nový jaderný zdroj. Co vám na jejím přístupu nejvíc vadí?

Vadí mi obecně způsob, jakým chce vláda podporovat nové bezemisní zdroje. Evropský systém podpor se dávno změnil. Před deseti lety se vše platilo přes poplatky schované v rámci plateb za distribuci. Evropa se ale vydala směrem k aukcím, aby byl systém co nejvíce tržní. Ty my nově také sice máme, ale budou jen pro některé zdroje, například nepůjdou použít pro solární elektrárny.

Přidali jsme k tomu ještě zákon o bezuhlíkové energetice, který má zajistit podporu jádra. A ten zákon pořád říká, že podpora pro nové bezemisní zdroje se bude opět schovávat do platby za distribuci nebo přenos elektřiny. Tím se vracíme před rok 2012. A myslím si, že to může těžko projít u Evropské komise.

HN: Vláda také plánuje, že bude elektřinu z nového bloku vykupovat od ČEZ za předem stanovenou cenu, aby ho tak ochránila před výkyvy cen na trhu. Může to u Evropské komise projít?

Myslím, že to bude náročné, ale získat podporu pro jádro není nemožné. Tedy pokud bychom pracovali s věrohodnými čísly, pokud bychom hledali spojence a pokud bychom našli pro financování jádra cestu nejmenšího odporu.

Ale my jsme místo toho do Bruselu poslali návrh šitý horkou jehlou s tím, že budeme platit za každou megawatthodinu, která projde sítí. A spolu s tím hodnocení regulatorních dopadů, které není žádným hodnocením, nemá v sobě žádný výpočet nebo citlivostní analýzu a obecně působí jako seminárka studenta bakalářského stupně ekonomie. Takže si myslím, že to nemá žádnou šanci. Buď to někdo špatně zpracoval a je to jen mizerná práce ministerstva průmyslu, nebo to někdo nemyslí vůbec vážně. Jdeme do Bruselu bosí proti kulometu.

HN: Zmiňoval jste cestu nejmenšího odporu. Co to znamená?

Ta podle mého leží v tom, že bychom akceptovali systém emisních povolenek, přestali ho napadat a začali podporovat tak, aby šla cena emisní povolenky co nejvýš. Tím by se zvýšily výnosy z jejich prodeje, které jdou národním státům do modernizačního fondu. A už dnes je z toho možné podporovat výzkum a vývoj jádra. A myslím, že by šlo vyjednat, aby byly peníze z povolenek využívány na všechny bezemisní zdroje. Kdybychom šli touto cestou, tak by to podle mého mohlo mít naději na úspěch. Musíme být pragmatičtí. Proč více nepodporujeme třeba vývoj malých reaktorů v ÚJV Řež? Kdybychom šli do Bruselu vyjednávat s tím, že jádru věříme, financujeme výzkum a než přijde nějaký průlom, tak jako překlenovací chceme jeden dva bloky postavit, tak máme šanci.

HN: Jak vnímáte vůbec tu urputnou snahu vlády postavit nový blok?

Pokud chceme odejít od uhlí, tak jádro podle mého potřebujeme.