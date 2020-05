Ve druhém kole volby kandidátů do Rady České televize a Českého rozhlasu ve středu poslanci zvolili tři televizní radní a jednoho rozhlasového radního. Šanci zasednout v Radě ČT mělo šest kandidátů, poslanci nakonec zvolili jako nové radní ekonomku Hanu Lipovskou, moderátora Lubomíra Veselého a šachistu Pavla Matochu. Ve druhém kole volby rozhlasového radního se utkají bývalá předsedkyně rozhlasové rady Hana Dohnálková a historik Jaroslav Šebek.

Pozornost vyvolávala zejména volba televizních radních. Do Rady ČT totiž nyní zasednou kandidáti, kteří byli zejména opozičními politiky kritizováni. Patří k nim ekonomka Hana Lipovská, jejíž nominace se nelíbila zhruba čtvrtině senátorů. Vadilo jim, že kandidátka veřejně zpochybňuje smysl existence veřejnoprávních médií, což podle nich může vést k oslabení demokracie. Nově v radě usedne také moderátor a kritik televize Lubomír Veselý.

Zájem poslanců budil i jejich bývalý kolega a někdejší hokejista Jiří Šlégr. Šlégr byl původně členem ČSSD a později přešel do strany LEV 21 expremiéra Jiřího Paroubka. Společně pak kandidovali v poslaneckých volbách, které prohráli, když získali 0,07 procenta hlasů. Do rady jej navrhl hokejový klub Litvínov, který Šlégr do podzimu trénoval.

Nové tváře v Radě České televize:

Hana Lipovská

Ekonomka. Absolvovala obor hospodářská politika na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, kde dále působí na katedře ekonomie. Spolupracuje také jako analytička s Institutem Václava Klause. Je autorkou řady odborných i popularizačních článků. Za svoji odbornou práci dostala Cenu rektora Masarykovy univerzity nebo Cenu profesora Františka Venkovského pro mladé ekonomy do 35 let. V současnosti působí ve výkonném výboru brněnské pobočky České společnosti ekonomické a je členkou The American Economic Association a Jednoty českých matematiků a fyziků.

Pavel Matocha

Novinář a šachista. Vystudoval sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, novinářem je od roku 1992. Specializuje se na energetiku, posledních dvanáct let byl redaktorem týdeníku Euro. Napsal knihy Castrovi vězni a Potíže s hrdiny. Pořádá nejvýznamnější šachové zápasy v České republice, kam zve legendární velmistry i nejlepší světové šachisty současnosti.

Luboš Xaver Veselý

Novinář, spisovatel, moderátor. Od ledna 2015 moderoval pravidelné rozhovory s prezidentem Milošem Zemanem v pořadu Prezidentský Pressklub.

Od roku 2017 začal moderovat v internetové televizi XTV. V lednu 2020 obdržel anticenu Zlatý citron, v rámci předávání cen Trilobit Českého filmového a televizního svazu FITES. Veřejnoprávní média pravidelně kritizuje.

Kandidáti do Rady Českého rozhlasu:

Hana Dohnálková

Muzikoložka, houslistka, hudební pedagožka, předsedkyně Rady ČRo. Působí jako houslistka v Komorním orchestru Pavla Haase a pracuje jako muzikoložka v hudebním archivu PKF - Prague Philharmonia. V březnu 2014 byla zvolena jako členka do Rady Českého rozhlasu. V dubnu 2016 se stala jeho předsedkyní, v roce 2018 tuto pozici obhájila. Mandát vykonávala do března 2020.

Jaroslav Šebek

Historik. Vystudoval historii na Filozofické fakultě UK. Od června 1995 pracuje v Historickém ústavu Akademie věd ČR. V současnosti jako pracovník oddělení československých dějin 20. století. Specializuje se na dějiny česko-německých vztahů a věnuje se také problematice vývoje antidemokratických hnutí ve 20. století.

V roce 2009 úspěšně završil habilitační řízení na Filozofické fakultě MU v Brně a byl mu udělen titul docent. Je autorem více než 60 studií v odborných časopisech a sbornících a vydal také několik knih.