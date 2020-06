Vláda v pondělí schválila systém, který stanoví bezpečné země, do nichž by mohli Češi cestovat bez omezení, či ze kterých by naopak do České republiky mohli přijíždět turisté. Krátce po jednání vlády o tom na Twitteru informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Návrh ve čtvrtek dokončila pracovní skupina, řekl novinářům ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Mezi bezpečnými zeměmi je většina států Evropské unie, včetně turistických destinací, jako jsou Řecko, Chorvatsko či Bulharsko. Za země s vysokým rizikem vláda označila Velkou Británii a Švédsko.

Země jsou v systému rozdělené do tří kategorií značících nízké, střední a vysoké riziko. Češi mohou bez omezení cestovat do států v prvních dvou kategoriích, při návratu ze států poslední kategorie, Velké Británie a Švédska, se ale budou muset prokazovat negativními testy na onemocnění covid-19.

Mezi bezpečné země dále patří podle systému schváleného kabinetem všechny sousední státy a také Maďarsko, Norsko, Finsko, Švýcarsko nebo pobaltské země. Do středně rizikových států náleží dále Dánsko, Belgie, Nizozemsko či Irsko.

Vláda představila systém označující bezpečné země pro cestování. Foto: Twitter Adama Vojtěcha

Cizinci přijíždějící do Česka se ale budou muset nadále prokazovat testem i při cestě ze středně rizikových zemí, do nichž patří Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Portugalsko či Irsko. Systém bude platný od 15. června.

V případě, že státy budou mít po 15. červnu omezení pro vstup na své území, cestování se bude řídit podmínkami druhé strany, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr Petříček. Uvedl také, že nadále budou pokračovat namátkové kontroly na hranicích.

Podle Vojtěcha při sestavování seznamu ministerstvo vycházelo z dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Systém podle něj bude průběžně aktualizován podle epidemiologického vývoje. "Itálie je v očích a hlavách mnoha občanů spojena s koronavirovou nákazou asi nejvíce. Na druhou stranu situace se vyvíjí a dnes je Itálie na tom výrazně lépe, než byla před dvěma měsíci," poznamenal.

Co se týče zemí mimo Evropskou unii a přidružené země v Evropském hospodářském prostoru, řešení podle ministrů má být přijato na úrovni celé unie. "Opakovaně jsme se s kolegy shodli, že je potřeba koordinovat to v rámci Evropské unie. Nedává velký smysl, kdyby jeden či dva členské státy otevřely hranice s třetí stranou. Potom je obrovský problém toto kontrolovat. Do 15 .6. Evropská komise doporučila vnější hranice Evropské unie ponechat uzavřené pouze s výjimkou nutných cest z ekonomických důvodů či návratu občanů Evropské unie," řekl Petříček.

Hromadné akce do 500 osob, žádné rozestupy v hledištích

V další vlně uvolňování pravidel přijatých od března kvůli epidemii koronaviru dnes vláda rozhodla, že od 8. června se budou moci konat akce pro maximálně 500 osob. Divadla, kina či koncertní sály budou moci zrušit rozestupy v hledištích, kdy musela mimo jiné nechávat neobsazované celé řady, uvedl po jednání kabinetu ministr Vojtěch.

Vláda také rozhodla, že od stejného data navýší limity pro počty návštěvníků zoologických zahrad, botanických zahrad a arboret na 250 lidí na hektar, dosud jich mohlo být 150. Limit v sobotu pražská zoo vyčerpala už dopoledne. Od 15. června vláda plánuje na podobných místech zrušit zrušit limit úplně.

Zrušena budou od 8. června také omezení pro venkovní restaurační zahrádky a povinnost používat roušku v prostorách u bazénů. Pravidla pro relaxační prostory a dětské koutky v obchodních centrech budou zachována.

První velká vlna rozvolňování opatření přijatých kvůli koronaviru nastala 11. května, kdy se otevřely venkovní zahrádky restaurací, obchodní centra a třeba i kadeřnictví. Povolené byly po dvou měsících také akce do 100 lidí, což se týkalo návštěv divadel, kin či muzeí, svateb, sportovních tréninků nebo mší. V další vlně pak před týdnem mohli vyrazit v omezeném režimu do škol žáci prvního stupně základních škol, uvolnila se také vybraná další opatření včetně nošení roušek ve venkovních prostorech. Od 25. května se mohou konat hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 300 osob. Všude však platí přísná hygienická a bezpečnostní pravidla.

Veřejnosti se před týdnem otevřely vnitřní prostory hradů a zámků, zoologických a botanických zahrad a 14 jeskyní provozovaných Správou jeskyní ČR. Obnovil se také provoz koupališť a bazénů, tam ale veřejnost kritizovala povinnost nosit roušku, pokud člověk není přímo v bazénu.