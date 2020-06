Premiér Andrej Babiš (ANO) nevidí nyní důvod ke změnám ve vládě. Nemá ani informace o tom, že by KSČM, která menšinový kabinet toleruje, nepodpořila některé vládní návrhy, pokud by ve funkci zůstal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Babiš to novinářům řekl ve čtvrtek při návštěvě Karlovarského kraje. Předseda KSČM Vojtěch Filip ve středu Českému rozhlasu řekl, že KSČM bude tlačit na odvolání šéfa diplomacie. Pokud k tomu Babiš nepřistoupí, komunisté prý nebudou hlasovat pro některé neupřesněné vládní návrhy.

Babiš ve čtvrtek řekl, že o požadavcích předsedy KSČM Vojtěcha Filipa neví. "Pan Petříček je nominand ČSSD a my máme koaliční smlouvu. Je to pro mě nová informace, i když vím, že pan předseda Filip má dlouhodobě výhrady vůči panu ministrovi. Ale já tu koaliční dohodu držím, a tak to v tuto chvíli ani nemohu komentovat," řekl Babiš. Podle koaliční smlouvy se výměny ministrů mohou konat pouze se souhlasem strany, která je do kabinetu nominovala.

Předseda komunistů kritizuje Petříčka dlouhodobě. Ve středu Filip uvedl, že KSČM bude usilovat o jeho odchod z kabinetu, ve hře je i omezení podpory pro vládní návrhy. Neupřesnil, o jaké by šlo, prý jich je dost. "Panu premiérovi jsem řekl, jaké kroky budeme činit," uvedl v pořadu 20 minut Radiožurnálu.

Filip Petříčkovi vytýká zejména skutečnost, že se připojil ke společnému prohlášení ministrů zahraničí devíti zemí střední a východní Evropy a USA, kteří upozorňovali, že konec druhé světové války nepřinesl všem svobodu, neboť velká část Evropy se dostala do mocenské sféry Sovětského svazu.

Kromě Babiše o údajném seznamu vládních návrhů, které by komunisté neměli podpořit, nevěděli ani ostatní členové vlády.

"Vůbec nevím, o co jde," uvedla místopředsedkyně kabinetu a ministryně financí za ANO Alena Schillerová.

Podobně se vyjádřil také první místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček, který je zároveň předsedou koaliční ČSSD, za niž sedí Petříček ve vládě.

Podobně nedokázali o seznamu nic říct ani předsedové koaličních poslaneckých klubů Jan Chvojka (ČSSD) a Jaroslav Faltýnek (ANO). "Od pana předsedy Filipa jsem nic neslyšel, zaznamenal jsem jen debatu v médiích," řekl Faltýnek.

Filip odmítl k údajnému seznamu cokoliv sdělit. "Nejprve ho představím poslaneckým klubům," řekl. Není tedy ani jasné, zda zmíněný seznam skutečně existuje. Podle dalšího člena KSČM Jiřího Dolejše chtěl Filip svým prohlášením jen obhájit kritiku ministra Petříčka před veřejností. Ani on přitom seznam neznal a potvrdil, že ho ani neschvalovalo vedení strany. "Pokud by mělo hlasování ve sněmovně směřovat k ohrožení existence vlády, muselo by to projít stranickým orgánem, což se nestalo," řekl Dolejš.

HN se proto ještě jednou obrátily na předsedu Filipa, zdali seznam skutečně předal premiérovi, když o něm ani on, ani další členové vlády nic nevědí. Filip na zaslaný dotaz nereagoval.