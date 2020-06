Práce, která začala jako zábava v laboratoři proti pracovnímu vyhoření, se dostala až na obálku jednoho z nejprestižnějších vědeckých časopisů Science. Týmu vědců ze skupiny Pavla Jungwirtha z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR se ve spolupráci s výzkumníky z USA a Německa povedlo popsat chování sodíku v amoniaku a pomoci tak pochopit, jak přesně vzniká kov. "Kovový amoniak byl pro nás tréninkový systém, jak připravit kovovou vodu," říká v rozhovoru pro HN Jungwirth a dodává, že celý experiment proběhl spíš náhodou. "Je to trochu legrační, že skoro má větší ohlas naše hraní než pořádná práce, ale to se občas stane."

HN: Co pro vás a váš tým znamená dostat se na obálku Science?

No je to sranda. Jako byste byl na obálce Playboye. Ale zároveň to nic neznamená, my si prostě otevřeme šampaňské, oslavíme to a jdeme dál. Člověk se zas nesmí nechat unést. Měli jsme prostě kliku. Je to podle mě hezká práce, ale do Science se to dostalo proto, že za tímhle objevem je také 200 let výzkumu tohoto problému, a tak je poměrně jednoduché tím oslovit širokou vědeckou komunitu, což je prostě trochu klika. Je to fajn, ale o tom věda není, a to je velmi důležité si říct.

HN: Přinese vám to něco pozitivního a praktického? Třeba lepší šanci získat granty, domlouvání si nějaké spolupráci?

Já jsem se svou současnou situací docela v pohodě. Ale je možné, že ti studenti a postdoktorandi, kteří jsou první autoři, tak těm to možná pomůže, až si budou hledat místo. V tomhle smyslu je to pro ně fajn, ale já to dělám, protože mě to baví.

HN: A jak tedy podle vašeho objevu vzniká kov?

Nevím, jestli jste někdy viděl, co se stane, když se dá sodík do kapalného amoniaku. Ono to krásně zmodrá, jak se valenční elektrony toho alkalického kovu rozpustí v amoniaku, tak velice silně absorbují v červené oblasti spektra, a proto je to tak krásně modrý. Mimochodem ve vodě je to přesně to samé, akorát tam je to zakryté explozí, kterou asi většina lidí zná ze školy po hození sodíku do vody. A proto jsme to dělali v amoniaku, kde se dá díky menší reaktivitě té explozi vyhnout.