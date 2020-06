V Česku se má změnit způsob, jakým se v domácnostech hospodaří s vodou. Novostavby budou mít nejspíš už od příštího roku povinnost využívat dešťovku. Stavebníci navíc budou do budoucna vědět, jak mají nakládat i s odpadní vodou z koupelen a kuchyní – takzvanou šedou vodu. Současné zákony pro ni nemají jasnou definici a její využití je tak problematické. To vše se má podle ministerstva pro životní prostředí změnit. Snížit by se také mohlo DPH na zboží a služby, které k úsporám vody a energií v budovách vedou, a to na deset procent. Podle návrhu by se to týkalo i zateplení domů nebo solárních panelů na střechách.