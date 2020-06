Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš navrhne předsednictvu zrušení brněnské organizace hnutí a její nové vytvoření. Řekl to ve čtvrtek novinářům v Brně po jednání s brněnskými členy hnutí. Babiš nechce v hnutí lidi, kteří mohou být napojení na pochybné kauzy. Loni po razii policie na radnici v Brně-středu skončil kvůli podezření z korupce ve vazbě bývalý místostarosta Jiří Švachula (zvolen za ANO). Podle Babiše by měl být i mimořádný krajský sněm, který si zvolí nové krajské předsednictvo.

Babiš uvedl, že se předsednictvo ANO sejde v úterý příští týden a o jeho návrhu rozhodne. "Jsem přesvědčen, že většina členů brněnské organizace jsou slušní lidé, kteří vstupovali do hnutí s ideály, které jsme propagovali. Ale bohužel kolegové z kraje to nepohlídali a přišli lidé, kteří zásadním způsobem pokazili naši pověst a má to negativní vliv na naše hnutí jako celek," uvedl Babiš. Doplnil, že Švachula přišel před šesti lety, tehdy byl krajským předsedou bývalý poslanec Bohuslav Chalupa.

Proto navrhuje i mimořádný krajský sněm, který si v tajné volbě zvolí nové vedení. Nyní vede krajskou organizaci poslankyně Taťána Malá. Podle Babiše je možné, že si krajská organizace zvolí vedení stejné, musí mít ale důvěru, aby mohlo začít pracovat na vytvoření nové brněnské organizace. Malá ČTK řekla, že zrušení brněnské organizace je asi nejvhodnější řešení, pro které se klonilo víc členů. "Budeme postupovat podle toho, jak rozhodne předsednictvo," uvedla Malá. Zda bude znovu kandidovat na předsedkyni, považuje zatím za předčasné. Brněnská předsedkyně ANO Karin Karasová uvedla, že situace je na pováženou. "V tomto momentě se ale nepřikláním k ničemu, musíme si utřídit myšlenky," uvedla Karasová.

Babiš uvedl, že hlavním cílem hnutí ANO je vyhrát ve volbách do sněmovny v příštím roce. "Neobětoval jsem deset let mého života na to, aby to finále někdo pokazil. A pokud krajské organizace vybírají lidi, kteří mají různé přešlapy a má to negativní vliv na hnutí, tak jsem jasně řekl, že už nebudu takové věci tolerovat," řekl Babiš.

Brněnské hnutí ANO řešilo v posledních týdnech velké spory. V březnu navrhl tehdejší místopředseda hnutí a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál zrušení tří brněnských organizací kvůli tomu, že někteří lidé mohli mít souvislost s kauzami spojenými se Švachulou. Původně byly buňky zrušeny, potom ale předsednictvo rozhodnutí změnilo. Vokřál se minulý týden rozhodl z hnutí vystoupit.