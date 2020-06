Epizody českého podcastu s kontroverzním názvem Vyhonit ďábla poslouchá průměrně 35 až 40 tisíc lidí. Celkově už mají mladé autorky Zuzana Kašparová a Terézia Ferjančeková, které v anotaci podcastu píší o "vyhánění sexuálních tabu”, přes jeden milion poslechů.

Ve středu vyhrály anketu Podcast roku společnosti Active Radio v kategorii autorské podcasty. Za rok existence tak dokázaly získat početnou, převážně ženskou základnu posluchačů. Tvůrkyně v rozhovoru uvedly, že je to právě jejich ženský pohled, který vnáší do oblasti sexuality jinou perspektivu, a že je ve společnosti téma prezentováno jako mužské. Myslí, že se jim podařilo pokrýt téma, které v českém veřejném prostoru chybělo.

HN: Když se vás někdo ptá, o čem podcast je, co odpovídáte?

Zuzana: O sexu, intimitě a tělesnosti.

Terézia: A o sexualitě.

HN: Odpovídáte všem stejně? Třeba prarodičům?

Terézia: Kamarádům určitě. Mamka byla nejdřív trochu pohoršená, potom se smála. Naštěstí mě ve všem podporuje. Prarodičům řekla, že je to o sexu a že to nemusí poslouchat.

HN: Setkaly jste se s vyloženě negativní reakcí na podcast z vašeho blízkého okolí?

Zuzana: Setkala jsem se s vlažnějšími reakcemi, lidí, kteří říkají "to je zajímavé", ale je vidět, že jim to zajímavé nepřijde. Nikdo mi asi vyloženě neřekl, že děláme něco špatného. Nevím, jestli si to někdo z mých blízkých myslí.



Terézia: Jestli si to myslí, tak jsou dostatečně empatičtí na to, aby nám to neříkali.

HN: Jak to celé začalo?

Terézia: Byly jsme ve studentském Radiu R, které funguje pod Masarykovou univerzitou v Brně, kde jsme každá měla vlastní pořad, napadlo nás udělat něco společně. Přemýšlely jsme, o čem by mohl podcast být. Spolu se často bavíme o sexu a v Česku ani na Slovensku nikdo podcast věnovaný sexualitě nedělal, tak jsme se rozhodly, že ho uděláme my.

HN: A jak vznikl název?

Zuzana: Název vznikl dřív než podcast. Když jsme spolu s Terézií bydlely, měly jsme rozsvícenou svíčku v chodbě.



Terézia ji šla sfouknout, nevěděla jsem, co jde dělat, zeptala jsem se, kam jde. Rozuměla jsem jí, že jde vyhonit ďábla, místo správného vyhánět ďábla. To nás rozesmálo. Když jsme za měsíc přišly s podcastem, vzpomněly jsme si na to. Přišlo nám to sice kontroverzní, ale je to nové a vzbuzuje to emoce. Myslím, že kvůli názvu si nás mnoho lidí ani nepustí a nebere nás vážně.

HN: Nevadí vám, že si podcast mohou pustit právě třeba vaši rodiče či potenciální budoucí zaměstnavatel?

Zuzana: Já nemám pocit, že bych tam říkala něco, co by mohlo negativním způsobem ovlivnit něčí názor na mě. Pokud takové věci někomu vadí, asi nebude problém na mojí straně. Nemám pocit, že říkáme něco natolik kontroverzního, aby to okolí vnímalo negativně. Pochopím, že to lidé neposlouchají, protože je téma sexu třeba nezajímá. Nemám strach, že si někdo poslechne nějaký díl a na základě toho mě nezaměstná. Přijde mi to podobné, jako když se člověk nechá potetovat. Nemířím na pozice, kde by to, že mám na ruce vytetovaný rybíz, mohlo někomu vadit. Možná jsem naivní, ale myslím, že většina potenciálních zaměstnavatelů náš podcast řešit nebude.

Terézia: Jak řekla Zuzana, nemíříme na místa, kde by to mohlo někomu vadit, asi proto jsme s tím vyrovnané.