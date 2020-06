Minulý čtvrtek přijel do hotelu Quality na brněnském výstavišti premiér Andrej Babiš na setkání s brněnskou organizací své strany ANO a po jednání oznámil, že pobočku hnutí v Brně co nejrychleji celou zruší. To je zatím poslední díl příběhu, který se v Brně, v němž do minulých voleb měla strana svého primátora, odehrává od chvíle, kdy byl místní straník Jiří Švachula policejně obviněn z organizace rozsáhlé korupční sítě napojené na městské zakázky. Jiří Švachula, někdejší radní nejbohatší městské části Brno-střed, je stíhán ve vazbě a z hnutí byl vyloučen.

Souběžně s tímto případem pojmenovaným v policejních spisech Stoka se v Brně odvíjel i děj méně nápadný: "Do hnutí se během předchozích let infiltrovali lidé, kteří jsou řízeni lidmi mimo hnutí a jde jim jen o to, aby mohli ovlivňovat zásadní volby uvnitř hnutí a následně se dostali do vedení města i městských částí. A mohli rozhodovat o veřejných financích," popisuje skryté dění starostka městské části Královo Pole a šéfka brněnské organizace ANO Karin Karasová.