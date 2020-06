Poslanci v úterý schválili protikrizový balíček, který bude kompenzovat obcím ztráty v příjmech z daní kvůli krizi, firmy budou moci dva roky zpětně uplatnit daňovou ztrátu do výše 30 milionů korun, dále snižuje daň z přidané hodnoty pro ubytovací služby či vstupné na kulturní akce.

Obce dostanou od státu 1200 korun na obyvatele jako kompenzaci za výpadek daňových příjmů a budou moci nově osvobodit nemovitosti na svém území o daně také v případě mimořádných událostí, např. pandemií. Kompenzace má nahradit výpadky, o které obce i kraje přicházejí ze sdílených daní kvůli výplatě takzvaného kompenzačního bonusu, tedy podpory podnikatelům zasaženým ekonomickými dopady následků epidemie. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by kvůli tomu obce přišly o 4,5 miliardy korun, kompenzace jim má zajistit 12,8 miliardy korun. Krajům by výpadek měl nahradit státní příspěvek ve výši 12 miliard korun na opravy silnic a další příspěvek na sociální programy, řekla poslancům ministryně.

Poslanci také schválili snížení daně z přidané hodnoty na ubytovací služby nebo vstupné na kulturní akce, DPH v této oblasti klesne z 15 na 10 procent.

ANO chce mimořádné jednání sněmovny kvůli rozpočtu

Poslanecký klub ANO navrhne pro jednání o zvýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun mimořádnou schůzi sněmovny. Mohla by se konat 24. června, uvedla po úterním jednání s prezidentem Milošem Zemanem ministryně Schillerová. Původně vláda počítala s tím, že by rozpočet měla sněmovna projednat v úterý ve stavu legislativní nouze. Ministryně zároveň uvedla, že Zeman návrh letošního rozpočtu s půlbilionovým schodkem podpořil a nebude mít problém jej podepsat, pokud většina peněz půjde do investic.

"Pan prezident podporu rozpočtu podmiňoval jedinou věcí, a to maximem peněz do investic. To byla jeho jediná podmínka," řekla Schillerová.

Rozpočtový výbor sněmovny v úterý na návrh ODS doporučil projednat rozpočet mimo režim legislativní nouze. Doporučení výboru sněmovna může přehlasovat a návrh probrat zrychleně. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý řekl, že neprojednání zvýšení schodku letošního státního rozpočtu v režimu legislativní nouze by byl velký problém. Pokud by se postupovalo podle návrhu výboru, bylo by to rozhodnutí proti občanům, řekl Babiš.

Premiér uvedl, že kabinet jedná o podpoře rozpočtu se všemi stranami. Ráno měl schůzku s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem, jehož strana kabinet toleruje, chystá se mluvit ještě s lidovci. "Nejsme vláda, která je v každém případě závislá na KSČM, jednáme se všemi. Doufám, že najdeme konsensus a že se to rychle podpoří," uvedl Babiš. Pokud Sněmovna návrh na zvýšení schodku na 500 miliard rychle nepodpoří, všichni budou podle premiéra čekat na peníze.

Poslanci KSČM se ale při úterním jednání sněmovního rozpočtového výboru o vládním návrhu navýšení schodku rozpočtu na 500 miliard korun při hlasování zdrželi. Předseda KSČM Vojtěch Filip v úterý jednal s Babišem, který ho však k podpoře změny nepřesvědčil, podle Filipa chybí konkrétní podoba plánovaných investic. Podle Babiše chtějí komunisté snížit schodek na 450 miliard.

Z opozice jedná kabinet dál s Piráty a lidovci. "Ostatní do toho jen hází vidle a bourají to. Nechtějí, abychom ty peníze dopravili do ekonomiky a podpořili zaměstnanost a tak dále," kritizoval Babiš. Nevyloučil ani to, že by sněmovna jako celek mohla návrh projednat už v úterý. "Čím dřív, tím líp," dodal.

KDU-ČSL v úterý oznámila, že je připravena jednat s Babišem a Schillerovou o parametrech deficitu rozpočtu, pokud v něm budou zahrnuta konkrétní investiční opatření. Kabinet také musí složit dosavadní účty.

Schillerová připravuje po výtkách opozice ohledně nejasného určení peněz pozměňovací návrh, který peníze rozepíše do jednotlivých kapitol. Do rozpočtové rezervy by mělo jít asi 36 miliard korun, původně to bylo zhruba 137 miliard korun.

Vláda žádá sněmovnu o navýšení schodku už potřetí, kvůli koronavirové epidemii narostl zatím ze 40 miliard na 300 miliard korun. Komunisté dosud v hlasování menšinový kabinet ANO a ČSSD podpořili.