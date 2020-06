Během příštích desetiletí vyroste na pozemku stávajícího sportovního letiště v pražských Letňanech nová městská čtvrť. Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, která je od roku 2017 majitelem pozemku, chce na ploše vystavět soběstačné lokální centrum, které by obsahovalo vše od pracovních a obytných prostorů, po školy, obchody a zdravotní zařízení. Část pozemku by zaujímala i náměstí a rozlehlý park.

Reakce místních obyvatel na výstavbu nové čtvrti jsou však rozporuplné.

Sportovní letiště v Letňanech vzniklo ve 30. letech na tehdy nezastavěném území. Dnes se již nachází uprostřed poměrně hustě osídlené městské aglomerace a jeho provoz proto podle vlastníků není nadále udržitelný. "Další provoz letiště je z hlediska bezpečnosti v dlouhodobém horizontu neudržitelný," uvedl Vladislav Minář, jednatel společností skupiny PPF na středeční veřejné prezentaci projektu.

Vlastníci pozemku zvažovali podporu dalšího rozvoje letiště. Po konzultacích s odborníky z řad urbanistů a architektů však dospěli ke konceptu soběstačné městské čtvrti.

Na části pozemku o rozloze 15 hektarů by měl vzniknout park s venkovními sportovišti a cyklostezkou. Na ploše 55 hektarů pak skupina plánuje vybudovat městskou blokovou zástavbu, kterou v návrhu dělí na tři pásy podle účelu. První blok by představoval jakousi pracovní zónu, která by měla volně navázat na sousední zástavbu. Následovala by smíšená zóna s obchody, restauracemi, zdravotnickými a sociálními zařízeními a zeleným bulvárem o velikosti Václavského náměstí. Poslední zónou sousedící s parkem by pak byla obytná zástavba společně se školami.