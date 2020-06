Peter Latečka rozjel svůj byznys s ručně vyráběnými plnicími pery letos v lednu. Než koronavirus na dlouhou dobu znemožnil osobní kontakty, sám oslovoval potenciální klienty a nabízel jim svůj produkt. Kvůli celostátní karanténě musel ale svou prodejní strategii přehodnotit a vymyslet nový způsob, jak dát světu o svých plnicích perech vědět.

Výrobce chce, aby jeho pera nebyla jen obyčejnou psací pomůckou, ale luxusním doplňkem, "šperkem", který vyjadřuje výjimečný vkus majitele i kladný vztah k psaní rukou.

"Všechny díly s výjimkou samotného hrotu vyrábím vlastnoručně s přesností na desetinu milimetru," vysvětluje. Pro výrobu těl plnicích per používá materiály jako akryl či ebonit, hroty vybírá pozlacené, z masivního zlata nebo z palladia. Většinu těchto materiálů odebírá od dodavatelů z Evropy a Japonska.

Kvůli koronavirové krizi se ale dodávky ze zahraničí zpožďovaly a kromě omezení prodeje se musel Latečka vypořádat i se zdržením ve výrobě.

Na celé situaci si ale našel i pozitiva. "Přinutilo mě to zamyslet se nad jinými a efektivnějšími prvky komunikačního mixu," říká.

Související 1. 6. Potřebujete poradit s byznysem? Chcete začít podnikat? Pomůže vám byznysová elita. Jsou tu Andělé HN 1. 6. Rádi byste si založili e-shop, ale nevíte, jak do toho? Potřebujete rozhýbat marketing a sociální sítě? Jste se svou firmou na křižovatce a...

O radu, jakou nejvhodnější marketingovou strategii zvolit, požádal přes platformu Andělé HN, která propojuje špičky české byznysové scény s lidmi, kteří potřebují poradit s vlastním podnikáním. Společnou řeč našel Peter Latečka – možná trochu překvapivě – s lihovarníkem Martinem Žufánkem, zakladatelem stejnojmenné palírny. Oba totiž spojuje touha vyrábět věci poctivě ručně a cíl nabízet zákazníkům jen to, co by si sami koupili. Oba také své produkty nabízí pod svým jménem. "Pan Žufánek je tím pravým Andělem, vhodnější mi snad ani nemohl být seslán," říká Latečka.

Žufánek radí, aby výrobce per svou marketingovou strategii postavil na jedinečnosti produktu. Prezentace musí podle něj být stejně kvalitní jako pera samotná.

"Základem je luxusní internetová prezentace s podrobnými a kvalitními fotografiemi zachycující celý rukodělný proces. Musíte jak pomocí textu, tak fotek ukázat, že ta pera mají násobně větší hodnotu než klasická pera z papírnictví," popisuje.

Důkladnou péči by měl Latečka věnovat také cenám. "Nastavte ceny tak, abyste se tím uživil," říká Žufánek. Luxusní zboží by nikdy nemělo být "v akci", Žufánek proto důrazně varuje před nabízením slev, které sice sníží cenu, ale zároveň hodnotu práce. "Navíc byste otrávil všechny předchozí majitele plnicích per," doplňuje Žufánek. Cena by naopak "pomalu, ale jistě" měla růst. "U podobného typu zboží není neobvyklé, když výrobce pravidelně zdražuje. I kdybyste měl zdražit každý rok o čtyři procenta. Tímto krokem uděláte radost stávajícím majitelům a vaše značka poroste na hodnotě," vysvětluje Žufánek. V případě luxusního zboží doporučuje Žufánek přímý prodej namísto prodeje přes prostředníka. Díky tomu se nemusí k ceně přidávat marže pro prodejce.

Latečka nyní připravuje e-shop, který chce spustit v polovině července. "Bude to prostor, kde si zákazník může nejen vybrat plnicí pero, ale také prostor, kde se může dozvědět bližší informace o použitých materiálech, jejich původu, o technologii výroby i informace, jak o plnicí pero správně pečovat," nastiňuje.

Žufánek ke svým radám připojil i jeden konkrétní tip, který by značku Peter Latečka byznys mohl skutečně nakopnout. Česká republika se ve druhé polovině roku 2022 ujme předsednictví Evropské unie. A ručně vyráběná pera by podle Žufánka mohla být tím nejideálnějším dárkem pro zahraniční státníky, kteří v tu dobu navštíví Česko. "Určitě se o to pokusím," říká Latečka. "Je to mimořádná příležitost k celoevropské, ale pořád limitované expanzi značky, vnímám to jako událost, kterou si opravdu nehodlám nechat ujít."