Lidé, kteří pracují na dohodu a platí sociální odvody, by mohli za dobu nařízených omezení získat kompenzace od státu. Zpětně za období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do 8. června by mohli dostat za den 350 korun, celkem tedy přes 31 tisíc korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) připraví návrh zákona. Dohodla se na tom v pondělí s poslancem Pirátů Mikulášem Ferjenčíkem. Piráti by naopak neměli bránit rychlejšímu projednání rozpočtu s navýšeným schodkem ve Sněmovně.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na konci března evidovala 222 600 takzvaných dohodářů. Zhruba polovina z nich měla vedle toho ještě zaměstnání, druhá polovina byla odkázaná na příjem z práce na dohodu. Piráti i další opoziční strany a experti na sociální problematiku vládu kritizovali za to, že situaci těchto lidí neřeší.

"Je to skutečně skupina, na kterou se zapomnělo. Chceme to napravit. Chceme pro ně připravit kompenzaci, která by byla v částce zhruba 350 korun za den zpětně od 12. března do 8. června," uvedla Schillerová. Podle ní by kompenzaci mohlo dostat zhruba 105 tisíc lidí. Výdaje by se mohly pohybovat od 1,7 do 2,1 miliardy korun.

Návrh zákona by mohla vláda podle ministryně projednávat za týden v pondělí. Ve sněmovně by se pak norma mohla schvalovat ve zrychleném řízení hned při prvním projednávání, uvedla Schillerová. "Paní ministryně přislíbila, že navrhne ve zkráceném řízení kompenzační bonus pro dohodáře s tím, že tam bude kompenzace pro obce, aby to nevzbudilo nevoli v jiném sektoru. Na oplátku Piráti podpoří efektivní podporu státního rozpočtu," řekl po schůzce Ferjenčík. Podle něj to neznamená, že pro rozpočet s půlbilionovým schodkem bude jeho strana hlasovat. "Spíš inklinuji k tomu, že by aspoň nějaké úspory stát dělat měl," dodal pirátský místopředseda sněmovního rozpočtového výboru. Jednat o tom bude klub Pirátů.

"Dostala jsem slib, že Piráti určitě nebudou vetovat zkrácené řízení, na kterém se domlouvají parlamentní strany, a umožní, aby rozpočet byl schválen ve třech čteních, ale zkráceně," řekla Schillerová.

Podle ní by kompenzační bonus dohodářům mohla vyřizovat finanční správa. Musela by si vyžádat od České správy sociálního zabezpečení údaje o dohodářích, nebo by pracovníci na dohodu museli doložit potvrzení o placení odvodů.

V současnosti příspěvky dostávají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a společníci malých společností s ručením omezeným. Částka činí 500 korun na den, a to za období od 12. března do 8. června. Příspěvek je podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, což snižuje příjmy obcí a krajů ze sdílených daní. Proto Sněmovna minulý týden schválila, že obce dostanou jednorázový příspěvek 1200 korun ze státního rozpočtu jako kompenzaci výpadku daňových příjmů.

Na dohody dělají často samoživitelky, rodiče malých dětí, lidé v penzi či studenti. Využívají se i u kratších úvazků. Na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) se nesmí odpracovat víc než 20 hodin týdně. Pokud je odměna přes 3000 korun měsíčně, odvádí se pojistné. Dohoda o provedení práce (DPP) zahrnuje nejvýš 300 hodin za rok. Pokud výdělek přesahuje 10 tisíc korun, platí se z něj sociální a zdravotní odvody.