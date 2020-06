Poslanci budou v úterý jednat o prohloubení schodku letošního státního rozpočtu na půl bilionu korun. Vláda ANO a ČSSD navrhla již třetí zvýšení deficitu kvůli hospodářským dopadům epidemie koronaviru. Původně činil 40 miliard korun, pak stoupl na 200 miliard a naposledy se navýšil na 300 miliard korun.

Kabinet chce prosadit zrychlené schválení předlohy ve stavu legislativní nouze. Komunisté tolerující menšinový kabinet o víkendu oznámili, že rozpočet s pětisetimiliardovým schodkem podpoří. Nechtějí ale projednávání ve zrychleném režimu, ale ve standardních třech čteních. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se v pondělí večer dohodla s Piráty, že tato opoziční strana nebude ve sněmovně bránit rychlejšímu projednání rozpočtu s navýšeným schodkem. Výměnou za to Schillerová připraví návrh zákona, podle něhož by lidé pracující na dohodu a platící sociální odvody měli za dobu omezení kvůli koronaviru dostat kompenzace od státu.

Koaliční ČSSD je přesvědčena, že vládní návrh na prohloubení schodku letošního rozpočtu je oprávněný. Novinářům to před začátkem jednání o novele rozpočtu ve sněmovně řekl šéf sociálních demokratů Jan Hamáček. Poslední krize podle něj ukázala, že cestou z ní nejsou škrty, ale naopak je potřeba podporovat ekonomiku a spotřebu. Zvýšení deficitu by mělo podle Hamáčka vládě umožnit adekvátně reagovat na situaci způsobenou epidemií koronaviru.

Piráti rozpočet se schodkem 500 miliard korun přes pondělní domluvu s Schillerovou nepodpoří. Vláda podle nich není ochotna hledat úspory a nepřistoupila ani na některé programové priority Pirátů, například zavedení místní příslušnosti exekutorů. Na tiskové konferenci před úterním jednáním sněmovny to řekl poslanec Mikuláš Ferjenčík. Piráti nicméně nebudou blokovat projednávání rozpočtu, umožní ho ve standardním jednání probrat v co nejkratších lhůtách.

ODS chce po vládě, aby předložila plán dalšího postupu s ohledem na rozpočet. Kabinet by podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy měl také udělat audit výdajů a snížit byrokracii. Nejsilnější opoziční strana chce také vyzvat kabinet, aby odsouhlasil návrh na zrušení superhrubé mzdy. "Jsme přesvědčeni, že se nemá hlasovat o úpravách v rozpočtu, dokud vláda nepředloží nějaký plán, jak chce dál postupovat, co se chystá udělat do konce volebního období," řekl Fiala na tiskové konferenci před úterní mimořádnou schůzí.

Hnutí SPD nepodpoří projednávání rozpočtu v legislativní nouzi, možné zkrácení lhůt napadat nebude. Poslanci chtějí od vlády vyčíslení plánovaných výdajů. Předseda SPD Tomio Okamura zopakoval, že nepodpoří rozpočet, neboť kabinet odmítá škrtat nepotřebné výdaje.

Sněmovna by v úterý měla schvalovat nově navržené základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a jeho vypořádání. Předloha by pak putovala k posouzení do výborů, následovalo by druhé a třetí závěrečné čtení.

Hlavně opozičním poslancům vadilo, že vláda neuvedla, na co přesně chce dodatečné peníze použít. Premiér Andrej Babiš (ANO) potom jako poslanec předložil úpravu, v níž změny konkretizoval.

Původně schválený rozpočet na letošní rok počítal s příjmy 1578,1 miliardy korun, nejnovější návrh přichází s příjmy 1364,8 miliardy. Původně schválené výdaje činily 1618,1 miliardy korun, nyní proti tomu vzrostly na 1864,8 miliardy korun. Státní dluh se má letos zvýšit celkově o 481 miliard korun.