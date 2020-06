Evropská kosmická agentura (ESA) v prosinci letošního roku vyhlásí nové kolo výběru kosmonautů a bude to vůbec poprvé, kdy se budou moct přihlásit i čeští občané. Vyvstává tedy otázka, jestli by Česko mohlo mít dalšího kosmonauta. Od roku 1978, kdy do vesmíru vzlétl první československý kosmonaut Vladimír Remek, se totiž do vesmíru žádný jiný český nebo československý občan nepodíval.

Do výběrového kola ESA se většinou hlásí tisíce lidí. Z nich odborná komise vybere kolem dvaceti vhodných kandidátů a konečný tým kosmonautů pak určí ředitel ESA. Šance uspět je však kvůli finanční nákladnosti velmi mizivá. "V historii se ředitel ESA vždy snažil, aby mezi kosmonauty byli zástupci států, které do programu, ze kterého se lety kosmonautů financují, přispívají nejvíce," říká vedoucí oddělení kosmických technologií a aplikací na ministerstvu dopravy Ondřej Šváb. Česko nyní do programu pro roky 2020-2022 přispívá 1,3 miliony eur.