Živnostníci s ročním příjmem do 800 tisíc korun budou moci od ledna příštího roku platit pouze jednu paušální daň. Na pondělním jednání to schválila vláda. Pro příští rok by měla činit 5740 korun měsíčně. Paušální daň by měla být složena z minimálního odvodu na zdravotní pojištění, navýšeného minimálního odvodu na sociální pojištění o 15 procent a daně 100 korun. Bude fungovat na dobrovolné bázi. Na svém twitteru to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Paušální daň schválena. Znamená jedinou platbu místo tří a tím významně méně papírování. Platit bude od 1.1.2021, v příštím roce bude měsíční odvod 5740 Kč. Zahrnuje daň 100 Kč, minimální sociální +15 % a minimální zdravotní. Limitem bude roční příjem z podnikání do 800 000 Kč. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) June 29, 2020

V původním návrhu se počítalo s tím, že paušální daň se bude vztahovat na podnikatele s ročním příjmem do jednoho milionu korun. Podle informací ČTK zástupci ČSSD žádali limit 600 tisíc korun. Paušální daň má podnikatelům podle Schillerové přinést kromě finanční úspory, také méně administrativní zátěže a důvodů k většině kontrol z finančního úřadu.