Do všeho jde po hlavě a nepřipouští si, že by jeho plán neměl vyjít. Otakar Petřina, známý jako Marpo, mění českou rapovou scénu, se svojí kapelou TroubleGang pořádá velkolepé koncerty a má za sebou loajální zástup fanoušků. Také čas od času způsobí rozruch, když se opře do kolegů z hudební branže a dá najevo svůj nepopulární názor.

"Já jsem konfrontační a nemám rád, když mě někdo pomlouvá za zády," říká v podcastu Poprvé, kde vyprávěl o začátcích své kariéry, o agresivitě v mládí, jak jde dohromady role drsného rapera a bubeníka v popové kapele Chinaski a také jestli se považuje za megalomana.

"Vzhlížel jsem k Davidu Kollerovi a chtěl jsem hrát jako on na velkém pódiu a na stadionech, což u rapu nebylo možné. Takže když jsem dostal šanci hrát v Chinaski, držel jsem hubu a makal," vrací se do roku 2009, kdy usedl za bicí v populární kapele a vydržel tam skoro deset let.

Tohle angažmá mu ukázalo, co je v českém showbyznysu klíčové a kam by mohl posunout svou sólovou kariéru a vlastní kapelu TroubleGang. Zároveň změnil přístup k fanouškům a začal s nimi otevřeně a pravidelně komunikovat.

"Před lety rapeři žili na takovém piedestalu, že oni jsou hvězdy a nebudou lidem odpovídat. Já jsem byl ale za fanoušky strašně vděčný, protože jsem v jednu dobu o všechny přišel," říká. Proto se rozhodl k nim chovat jako k vlastní rodině, začal s nimi dlouhodobě pracovat a nabízí jim například limitované edice merchandisingu.

A funguje to, dneska má TroubleGang Family, jak se věrnému jádru skupiny říká, kolem 20 tisíc členů.

Pětatřicetiletý Otakar Petřina pochází z hudební rodiny, jeho otec Ota Petřina byl kytarista a textař, který spolupracoval s Václavem Neckářem, Petrou Janů či Hanou Zagorovou. Matka Hana Petřinová je zase známá jako manažerka skupin Chinaski nebo Žlutý pes.

