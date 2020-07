Na půdě Nemocnice na Bulovce je tma, dírami ve střeše sem ale září slunce. Nachází se tady přitom jediná serverovna, která pohání počítače v celém areálu. Před vnějšími hrozbami je stejně zranitelná jako nemocniční síť před útoky hackerů. Když počítače spadnou, je úplně jedno, jak špičkové lékaře nemocnice má. Pacienti se nedočkají vyšetření nebo dostanou špatné výsledky.

"Nebyla to priorita, a to ani v těch nemocnicích samotných," reagoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tragický stav IT v českých nemocnicích, který ve čtvrtek popsaly Hospodářské noviny. Vojtěch v rozhovoru slibuje, že se na problémy začne víc soustředit a vyjedná nové peníze ze státního rozpočtu.

Dále hovoří o nových úhradách za nemocniční péči nebo o tlaku, který zažíval během nouzového stavu. "Občas jsem si sáhl na dno, jak psychicky, tak fyzicky. Ale říkal jsem si, že kapitán by neměl opouštět loď, když je na rozbouřeném moři," říká Vojtěch.

HN: Krátce po svém nástupu do funkce jste hovořil s náměstky pro IT v nemocnicích zřizovaných ministerstvem. Co jste si z toho vzal?