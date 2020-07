Odměny za dobu epidemie covidu-19 by měli dostat všichni zdravotníci, kteří byli v té době v nemocnicích a pracovali na plný úvazek, ne jen ti starající se přímo o nakažené novým typem koronaviru. Shodli se na tom v úterý premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se zástupci zdravotnických odborů.

Stát by to mohlo vyjít zhruba na deset miliard korun, řekl novinářům po jednání Vojtěch. Dotační titul by měl jeho úřad připravit nejlépe do konce července, doplnil Babiš.

Jednat o tom budou s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkové by zdravotníci, kteří pečovali o pacienty s onemocněním covid-19, měli dostat mimořádné odměny ve výši 40 000 korun. Zaměstnanci, kteří ošetřovali pacienty, aniž věděli, zda je nakažený, nebo ne, by měli mít nárok na odměnu maximálně 30 000 korun, ostatní by pak měli obdržet maximálně 10 000 korun.

