Kauza stamilionových manipulací zakázek v Brně, kterou policisté rozkrývají pod názvem Stoka, nekončí. Detektivové dle zjištění HN a Aktuálně.cz obvinili dalších 26 lidí a jednu firmu z toho, že se účastnili korupce na radnici Brno-střed. Dalších 11 lidí včetně vlivného expolitika ANO Jiřího Švachuly už žalobce poslal k soudu. Jeho přítel Jaroslav Faltýnek se synem zůstávají mezi podezřelými.

"Mohu potvrdit, že bylo zahájeno trestní stíhání 26 fyzických osob a jedné právnické osoby za systém poskytování úplatků, který se týkal Správy nemovitostí městské části Brno-střed. Jednalo se zejména o stavebníky a živnostníky. Obviněna je jedna osoba jako člen organizované skupiny. Ta je ohrožena sazbou do 16 let, ostatní do osmi let vězení," potvrdil HN a Aktuálně.cz dozorující žalobce Radek Mezlík z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Policisté nyní obvinění rozesílají.

Obžalovaní v kauze Stoka: Jiří Švachula - bývalý člen hnutí ANO a exmístostarosta městské části Brno-střed, kde podle policistů manipuloval s veřejnými zakázkami, ústřední postava obžalované skupiny. Je ve vazbě. Stále odmítá vypovídat. Saman El-Talabani - klíčový svědek, podnikatel s iráckými kořeny, který měl vazby na politiky brněnského ANO, se kterými dle vlastního svědectví ovlivňoval zakázky a vybíral úplatky nejen v Brně-střed, ale rovněž v brněnských městských firmách. Usiluje o status spolupracujícího obviněného. Petr Liškutin - bývalý člen hnutí ANO a exmístostarosta městské části Brno-Ivanovice. Na radnici Brna-střed vedl investiční odbor. K činům se nepřiznal. Petr Kosmák - bývalý vedoucí technik správy nemovitostí na radnici Brno-střed, kam jej dosadili Švachula s Liškutinem. K vybírání úplatků od podnikatelů se přiznal. Usiluje o status spolupracujícího obviněného. Lubomír Smolka - spoluvlastník stavební společnosti Kros-stav, která je v kauze také obžalována. Při výsleších se k uplácení přiznal a rovněž popsal údajnou korupci v brněnské fakultní nemocnici, brněnské Správě železnic, v Centru sociálních služeb i na Praze 4. Na základě jeho svědectví byly jmenované čtyři kauzy vyčleněny do samostatného vyšetřování. Usiluje o status spolupracujícího obviněného. Pavel Ovčarčin - brněnský podnikatel, který prý pomáhal vybírat úplatky od podnikatelů, vytipovával rovněž společnosti, které měl oslovit s nabídkou získávání tendrů pod podmínkou úplaty. Bývalý společník Samana El-Talabaniho, spolu s ním je obžalován i v kauze daňových podvodů. K činu se přiznal a usiluje o status spolupracujícího obviněného. Petr Kalášek - podnikatel, který údajně vybíral úplatky za tendry od dalších byznysmenů. Obžalobu a jakoukoliv vinu od počátku kauzy odmítá. Ivan Trunečka - podnikatel, který přes své společnosti vyhrává velké množství zakázek v brněnské městské firmě Teplárny. V souvislosti s Trunečkou a Teplárnami policie podezřívá z korupce i syna druhého muže hnutí ANO Jaroslava Faltýnka - Jiřího Faltýnka. Vinu odmítá. Jiří Hos - vlivný člen brněnské ODS, podle výpovědi Pavla Ovčarčina na systému zmanipulovaných tendrů rovněž profitoval. Vinu odmítá. Michal Unzeitig - podnikatel, který údajně dal úplatek. K činu se přiznal. Policisté ho nepovažují za součást zločinecké organizované skupiny. Luboš Krejčí - podnikatel, jenž údajně přes svou společnost UNO manipuloval zakázky v Brně, ale podle podezření vyšetřovatelů i v Praze. Pracoval v úzkém kontaktu s obžalovaným Smolkou. Podle vyšetřovatelů ale není členem organizované zločinecké skupiny. K činu se nedoznal. Kros-stav - společnost, kterou spoluvlastní obžalovaný Lubomír Smolka. Právě přes ni se prý Smolka nezákonně dostával k tendrům v Brně-střed a dle podezření i v dalších městských firmách, případně na radnici Prahy 4. UNO - firma obžalovaného Luboše Krejčího, jež se údajně podílela na manipulaci tendrů. Podle vyšetřovatelů nicméně není členem organizované zločinecké skupiny.

Podle Mezlíka je možné u většiny nových obviněných dosáhnout na dohodu o vině a trestu – to znamená, že by se stíhaní k úplatkům přiznali a nemuseli by k soudu. Jeden z obviněných, ten, kterému hrozí 16 let, je ale považován za člena organizované zločinecké skupiny – jedná se o bývalého technika správy nemovitostí. U něj dohoda o vině a trestu nepřipadá v úvahu.

Dle několika zdrojů redakcí policisté těží z výpovědi dnes už bývalého vedoucího technika správy nemovitostí na radnici Brno-střed Petra Kosmáka. Dosadil jej někdejší místostarosta městské části zvolený za ANO Jiří Švachula. Kosmák se už krátce po policejní razii vloni v březnu přiznal k vybírání úplatků od podnikatelů.

Kosmák měl u sebe při policejní razii přes 3 miliony korun. Část u něj odhalila policie, část jim donesl sám. Měl je ukryté pod linkou, jak vyplývá z policejního spisu.

Od té doby s detektivy spolupracuje a usiluje o status spolupracujícího obviněného.

Kosmák figuruje i v další kauze, kterou před časem HN a Aktuálně.cz popsaly – bývalý jihomoravský politik Pavel Hubálek vypověděl, že skupina politiků a byznysmenů, do které se řadil i Kosmák – spolu s například bývalým ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem a současnou primátorkou Brna Markétou Vaňkovou ve velkém kupčili s městským majetkem. Policisté budou po Kosmákovi chtít i v této věci jeho svědectví.

Státní zastupitelství ho v březnu společně se Švachulou, dalšími devíti lidmi a dvěma firmami poslalo k soudu. Ten začne v září.

Celkem je tak nyní obviněno na 40 lidí a firem. Obžaloba první třináctky lidí a firem, kterou mají Aktuálně a HN k dispozici, mluví o tom, že si přišly na stamiliony.

"Celková výše dosud zjištěných přijatých úplatků se pohybuje kolem 47 milionu," upřesnil Mezlík. Objem manipulovaných zakázek je dle něj 330 milionů korun.

"Tento ale nezahrnuje všechny zakázky, ze kterých měly plynout úplatky, a mohl být i přes půl miliardy. V některých případech je totiž důkazy doloženo poskytnutí úplatku, aniž by přesně byla ztotožněna zakázka, které se úplatek týkal," upřesnil státní zástupce.

Obvinění v dalších větvích Stoky budou následovat

Tím ale kauza nekončí. Podle informací redakce v nejbližších měsících dojde k dalšímu rozšíření obvinění - tentokrát se policisté chtějí zaměřit na větev kolem obžalovaného podnikatele Lubomíra Smolky. I ten je už obžalovaný za korupci na radnici Brno-střed a usiluje o status spolupracujícího obviněného.

Jak již HN popsaly na konci února, Smolka při policejních výsleších popsal mnohem rozsáhlejší systém získávání tendrů a uplácení v brněnských městských firmách, ale i na radnici Prahy 4. Tyto záležitosti policisté vyčlenili do samostatných případů.

Na základě výpovědi Smolky, ale i svědectví jeho spolupracovníků a z pořízených odposlechů mají vyšetřovatelé podezření z pletichaření s veřejnými zakázkami u brněnské pobočky Správy železnic (dříve SŽDC), Fakultní nemocnice Brno, brněnského Centra sociálních služeb a také u radnice Prahy 4. Smolka na odposleších rovněž zmiňuje pracovníky Moravského zemského muzea s tím, že jim nosil úplatky.

Hlavní postava celé kauzy, Jiří Švachula, ovšem stále nevypovídá a zůstává ve vazbě. Hrozí mu až šestnáct let vězení.

Otec a syn Faltýnkovi ve Stoce zůstávají mezi podezřelými

Jak už dříve HN a Aktuálně.cz upozornily, detektivové z korupce podezřívají i syna dvojky ANO Jiřího Faltýnka, šéfa poslanců ANO, který seděl mimo jiné ve vedení městské firmy Teplárny Brno. "Do zločinecké organizované skupiny lze zařadit i Jiřího Faltýnka, který z titulu své pozice u Tepláren Brno přímo ovlivňuje veřejné zakázky zadávané tímto subjektem spřízněným firmám," zapsali policisté do spisu, s jehož obsahem se deník HN seznámil.

Podezření policie, že se Jaroslav Faltýnek a jeho syn Jiří v Brně podíleli na stamilionových manipulacích zakázek se Švachulou, nejprve oba muži odráželi jako nesmysly. Hospodářské noviny a Aktuálně.cz ovšem zveřejnily i nahrávku pocházející z policejního odposlechu, na níž rodinný přítel a hlavní postava kauzy Jiří Švachula rozebírá odvádění provizí z veřejných zakázek "Faltýnkům".

Vyšetřovaný antimonopolní úřad

A policisté rovněž stále prověřují i samotnou dvojku poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Podezřívají ho, že se pokoušel s šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem manipulovat miliardový tendr na mýto. Švachula dle vyšetřovatelů posloužil jako prostředník mezi oběma muži. Část schůzek se odehrávala ve Švachulově vinotéce Garage Wine, kde měli detektivové prostorové odposlechy.

Policisté ovšem podezřívají také ředitele firmy Kapsch Karla Feixe, v jejíž prospěch prý muži dle detektivů tendr chtěli ovlivnit, tak i poslance a Faltýnkova přítele Milana Ferance.

"Činnost k ovlivnění tendru je vyvíjena Faltýnkem, Ferancem, Feixem a společně s nimi Švachulou, a to tím směrem, aby došlo prostřednictvím Rafaje ke zrušení zakázky či k takovému časovému oddálení, kdy by již nebylo možné v řádné době vyhlásit vítěze tendru, a nová smlouva na mýtný systém by musela být opětovně uzavřena s firmou Kapsch," vyplynulo policistům ze sledování. V tomto případě figuruje jako podezřelá i Rafajova místopředsedkyně Eva Kubišová. Všichni zúčastnění ale cokoliv nezákonného popírají.

Dle policie měl obžalovaný Švachula značný vliv také na antimonopolní úřad. Tedy instituci, která posuzuje miliardové veřejné tendry. Pátrání Aktuálně.cz a Hospodářských novin ukázalo, že detektivové prověřují hned několik lidí z vedení úřadu. Zprávami mezi Švachulou a manažery dokládají, že tento muž vedení úkoloval. Blízké vztahy měl i přímo s šéfem ÚOHS Petrem Rafajem, který ho na úřad za nejasných okolností dosadil jako člena jedné z rozkladových komisí.

Politické zemětřesení v ANO

Kauza Stoka vyvolala zásadní otřesy v ANO. Ty přicházejí pro hnutí Andreje Babiše, které se dlouhodobě profilovalo jako protikorupční, v nejméně vhodný čas. Na podzim jsou totiž krajské volby. Někdejší brněnský primátor a zamýšlená jednička kandidátky Petr Vokřál ale po neúspěšném souboji s frakcí Jiřího Faltýnka z hnutí před nedávnem odešel. A prohlásil, že brněnská buňka zůstává napojená na podsvětí.

Babiš ji nechal následně zrušit a dle několika zdrojů redakcí zakázal Jiřího Faltýnka do hnutí znovu přijmout. O jeho otci Babiš prohlásil, že nejspíše nebude obhajovat post prvního místopředsedy ANO. Jaroslav Faltýnek ale přes všechna podezření zůstává mimořádně vlivný jako šéf poslaneckého klubu. Pro Babiše je klíčový. Právě on vede všechna zásadní politická jednání.