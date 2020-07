Praha se chystá zdražit jízdné v městské hromadné dopravě a parkovné v modrých zónách. Důvodem jsou důsledky koronavirové pandemie, při které se hlavnímu městu výrazně propadly příjmy z jízdného hlavně od turistů, píše server E15.cz. Podle pražské radní Hany Marvanové (za STAN) na jednání tento týden padly návrhy na zvýšení cen téměř všech tarifů jízdného, roční kupon by zdražil z nynějších 3 650 korun na zhruba 5 500 korun.

Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) uvedl, že město v souvislosti s hledáním řešení a úspor diskutuje s dopravní podnikem (DPP) o různých variantách a scénářích. "Předpokládáme, že to ve finále bude kombinace různých opatření," řekl náměstek bez bližších informací.

Mezi opatřeními, o kterých se jedná, je také například posunutí věku, od kdy má cestující jízdné zdarma. Nyní je to 65 let.

Zrušit by se mohlo také jízdné zdarma pro studenty a zůstalo by pouze pro děti. Dojít by mohlo také na takzvanou optimalizaci MHD, tedy úpravy tras a počtu spojů.

Náměstek Scheinherr nechtěl žádné z opatření komentovat. "V současné chvíli není na ničem koaliční shoda, proto nechci zveřejňovat a ani komentovat jakékoliv pracovní návrhy. Diskutujeme všechna možná opatření, jak se vypořádat s následky pandemie koronaviru," sdělil Scheinherr. K prvním dohodám by podle něho mohlo dojít v srpnu. Kdy by tak případně mohlo jízdné zdražit, není jasné.

Scheinherr plán na zdražování jízdného a nacházení úspor představil i na středečním jednání zástupců městské rady s odborovými organizacemi pražského dopravního podniku. Podle předsedy Odborů DPP Luboše Olejára Scheinherr řekl, že v případě podpory by ceny zvýšil od léta, usiluje o to prý Praha sobě. Zdražení modrých zón náměstek neupřesnil, mělo by ale vést ke zvýšení prodejů jízdenek, doplnil Olejár.

O podpoře návrhu na zdražení parkovného se bude rozhodovat v příštích týdnech, uvedl web. Koaliční Piráti podle něj chtějí návrh Prahy sobě doplnit o pravidla zprůhledňující výběrová řízení dopravního podniku.

Roční kupon zlevnila Praha v roce 2015 z původních 4 750 korun na 3 650 korun. Mezi roky 2016 a 2017 tak klesly příjmy z jízdného o 157 milionů na 3,7 miliardy. Loni DPP utržil z jízdného téměř 4,5 miliardy. Od letošního roku podnik očekává kvůli koronavirové krizi výrazně horší výsledky.

V Praze od voleb v roce 2018 vládne koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN), v opozici jsou ODS a ANO.

Před zdražením chtějí Piráti a Spojené síly proměnu DPP

Pražští koaliční Piráti a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) požadují před případným zdražením jízdného nejdříve změnu fungování a financování dopravního podniku.

"Piráti požadují zejména vnitřní úspory v DPP. Podnik je v gesci Prahy sobě, Piráti zde mají pouze dva hlasy v dozorčí radě. Většinu hlasů v dozorčí radě má Praha sobě a Spojené síly, a to 8 z 15. Zásadním požadavkem v diskusi o jízdném, která stále ještě probíhá, je pro Piráty zprůhlednění a kontrola hospodaření v DPP," uvedl předseda zastupitelů Pirátů Viktor Mahrik.

Podle Mahrika se úspory týkají zejména výběrových řízení a zakázek. "Je nutné nastavit jasná pravidla v reakci na to, co se tam dělo v minulosti. Zásadní je hledat úspory na provozních výdajích DPP," uvedl Mahrik.