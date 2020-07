Šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj má další problém. Policie se podle zjištění HN a Aktuálně.cz zajímá o jeho schůzky s hejtmanem Jiřím Čunkem. Rafaj ho opakovaně utajeně a nestandardně navštívil přímo ve Zlíně. Jeho úřad následně dal zelenou výsledkům soutěže na projekt kontroverzní nové zlínské nemocnice za 8 miliard, který Čunek tvrdě prosazuje, nebo krajským autobusům za 11 miliard.

Předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje policie dlouhodobě podezřívá, že manipuluje rozhodování své instituce ve prospěch vlivových skupin. V minulých letech detektivové nahráli například jeho schůzku s dvojkou ANO Jaroslavem Faltýnkem v brněnském hotelu, na níž se muži dle nich domlouvali, jak ovlivnit miliardový tendr na mýto. Při domovní prohlídce pak u Rafaje našli na 2 miliony korun v obálkách zastrkaných za nábytkem.

Šéf ÚOHS má v rukách rozhodování o miliardových veřejných tendrech i obřích fúzích soukromých firem. Přesto pátrání HN a Aktuálně.cz přináší další případ nestandardních schůzek, které podle expertů vyvolávají zásadní pochybnosti o střetu zájmů Rafaje.

Několik zdrojů z blízkosti ÚOHS potvrdilo, že Rafaj se opakovaně utajeně sešel s hejtmanem Jiřím Čunkem (KDU-ČSL). Nepřijal ho v brněnské budově své instituce, ale služebním autem, které mu úřad poskytuje, za ním cestoval do Zlína. Podle informací redakcí se jejich kontakty již delší dobu zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Ta Rafajovu činnost dlouhodobě prověřuje. Čunek HN a Aktuálně.cz setkání přiznal.

Rafajův úřad přitom zároveň Čunkovi výrazně pomohl. V úterý posvětil klíčovou první fázi superprojektu lidoveckého hejtmana - výstavbu nové nemocnice ve zlínských Malenovicích za osm miliard korun. Kontroverze vzbudilo už výběrové řízní na projektanta za 285 milionů, které jeden ze zájemců u ÚOHS napadl.

Do výběrového řízení se totiž přihlásili jen dva kandidáti. K výhře má nakročeno někdejší manažer skupiny Penta Martin Šamaj, který s nemocnicí Čunkovi od začátku radí a vypracoval pro tendr podklady. Dle námitek tedy měl k dispozici informace, které ostatním uchazečům hejtmanství utajilo, a byl tak zvýhodněný. Rafajův úřad to ale odmítl, a kritizovaný superzáměr tak může pokračovat.

Sám Čunek na přímý dotaz schůzky s Rafajem potvrdil. Tvrdí ale zároveň, že na jeho miliardový projekt, jehož pokračování bylo zcela závislé na dobrozdání Rafajova úřadu, řeč nepřišla. "O tom jsme se spolu nebavili, toto je řízení úřadu. Ne pana Rafaje. On měl jiný důvod," tvrdil Čunek. A zároveň připustil, že právě ve čtvrtek ho Rafaj opět navštíví v jeho senátní kanceláři.

Podle něj společně řešili Čunkovy "senátní aktivity". "Snažím se jako senátor změnit zákon tak, aby ti, kteří podávají na ÚOHS námitku, tak aby pro ně ty překážky byly tvrdší - aby nebrzdili zakázky za miliony, aby v případě podání námitky museli platit víc. Rafaje se snažím přesvědčit, aby se k senátní snaze přidal," popisoval Čunek.

A podobně mluví i Rafaj. "S panem hejtmanem a senátorem jsme konzultovali jeho senátorskou iniciativu na změnu zákona o ZVZ. Toto jednání nemělo a ani nemohlo mít jakýkoliv vliv na rozhodování úřadu," řekl pro HN předseda úřadu.

Čunek a Rafaj - dobří známí z minulosti střet zájmů popírají

Čunek se s Rafajem zná z poslanecké sněmovny, kde oba dva v minulosti působili. Rafaj za ČSSD, Čunek za lidovce. "Znám se s ním z období, kdy jsem byl vicepremiér - spolupracovali jsme spolu," řekl Čunek. Doplnil rovněž, že se zná i s Rafajovou manželkou Bronislavou - členkou ČSSD. Ta má spolu se svými dvěma dcerami ve Vsetíně na Zlínsku dům. "S jeho manželkou, paní Rafajovou, jsme se určitě potkali," přisvědčil Čunek.

Na otázku, zdali mu přijde v pořádku, že se ve chvíli, kdy má úřad na stole řízení, které má zásadní vliv na Zlínský kraj, navštěvuje s předsedou úřadu, který má být nestranný, odpověděl: "To bych se s panem Rafajem nemohl potkat nikdy. ÚOHS v souvislosti se Zlínským krajem řeší trvale nějaké věci. Prvoinstanční rozhodnutí navíc pan Rafaj nepodepisuje," obhajoval se Čunek.

Protikorupční expert: nepřijatelné

To ale není tak docela pravda. Pod nynějším rozhodnutím úřadu je popis Rafajovy místopředsedkyně Evy Kubišové, která má v gesci právě sekci veřejných zakázek. A vyšetřovatelé v minulosti dle materiálů, které mají redakce k dispozici, zmonitorovali i Rafajův vliv právě na ni, který dokládají vzájemnou odposlechnutou komunikací.

"Rafaj zadává Kubišové svoje nezákonné pokyny, jak má být v jednotlivých řízeních rozhodnuto. Kubišová následně uděluje pokyny svým podřízeným tak, aby v plné míře vyhověla zadáním Rafaje," popsali detektivové.

V kauze údajného ovlivňování tendru na mýtný systém už je i ona spolu s Rafajem a místopředsedou hnutím ANO Faltýnkem podezřelá z korupce. Úřad jakékoli pochybení či manipulace dlouhodobě odmítá.

Protikorupční experti považují kroky Rafaje, které HN a Aktuálně.cz popsaly, za nepřijatelné. "Schůzka Rafaje a Čunka je dalším hřebem do rakve objektivity úřadu. Obdobně jako v kauze mýto to vypadá, že si předseda jde pro radu, aby náhodou nepadlo "špatné" rozhodnutí. Takové chování je zcela neprofesionální a nenávratně vykresluje ÚOHS jako spojence pouze pro některé vlivové skupiny, nikoliv ve prospěch občanů," uvedl vedoucí analytik Transparency International Milan Eibl.

Čunek se s Rafajem scházel i kvůli autobusům za 11 miliard

Není to ale poprvé, co se Čunek s Rafajem sešel v době, kdy antimonopolní úřad rozhodoval ve věci týkající se Zlínského kraje. Dvojice se potkávala i v době, kdy ÚOHS řešil námitku proti soutěži kraje na autobusového dopravce za přibližně 11 miliard.

Na začátku letošního roku, tedy zhruba rok po začátku řízení, úřad rozhodl ve prospěch Zlínského kraje. "Ano, i v té době jsem se s ním potkal. Bavili jsme se o tom, jaké dopady mají takové námitky na ekonomiku státu. Projednávali jsme spolu právě tu změnu zákona," potvrdil další schůzku s Rafajem Čunek.

Námitku v daném tendru podala společnost BusLine, nad níž tak hejtman Čunek ve sporu fakticky zvítězil. I s tou má přitom Rafaj značně netypické vztahy. Jak popsal deník Právo, i v souvislosti s touto dopravní společností policisté Rafaje podezírají z korupce a manipulací s řízením.

Jak napsala vloni MF Dnes, Rafaje v roce 2015 hostila firma BusLine na fotbalovém zápase Ajax Amsterdam v Nizozemsku. Stejná společnost přitom bodovala ve stamilionových sporech o svůj byznys, které Rafajův úřad posuzoval. Do komise úřadu zodpovědné za zakázky Rafaj angažoval dceru Petru, která na výlet vyrazila také. Soukromé letadlo jim vypravil dnes stíhaný fotbalový boss Miroslav Pelta.

Miliardová nemocnice pokračuje

Díky Rafajovu rozhodnutí může nyní dále pokračovat i největší investice v historii Zlínského kraje. HN už v květnu upozornily, že už samotnou stavbu začala prověřovat zlínská hospodářská kriminálka. Kvůli Šamajovu výraznému angažmá v procesu realizace nemocnice i vzhledem k jeho kariéře v Pentě kritici spekulují nad tím, zda Penta nemá v úmyslu nemocnici zprivatizovat, pakliže by chyběly peníze na provoz. To odmítá jak Čunek, podle něhož problémy s financováním nikdy nenastanou, tak samotná investiční skupina.

Bývalý manažer investiční skupiny Penta Šamaj je ale klíčovým mužem, který hejtmanovu myšlenku uskutečňuje, už od začátku. Muži se seznámili před třemi lety, když se hejtman přijel inspirovat do Bratislavy, kde skupina staví novou nemocnici. Šamaj poté z Penty odešel a začal pracovat pro kraj. V září 2018 si koupil už založenou společnost, s níž hned o dva měsíce později vyhrál zakázku na předprojektovou přípravu nové zlínské nemocnice za 2,3 milionu. Kraj ho najal i jako poradce, za což mu dosud vyplatil 200 tisíc korun.

A podle informací HN se jeho společnost v konsorciu s dalšími firmami přihlásila také do aktuální soutěže o tendr na projektanta nemocnice za 285 milionů jako jedna z pouhých dvou subjektů. Někteří zájemci přitom upozorňovali, že jim kraj nechce poskytnout studii, kterou vypracoval právě Šamaj. Dodávali rovněž, že podmínky soutěže jsou diskriminační. "Z hlediska střetu zájmů naše působení v soutěži nepovažujeme za nijak problematické," řekl HN Šamaj a antimonopolní úřad mu nyní dal za pravdu.

"Už v tak kontroverzní zakázce, kde se používají nejrůznější politické kličky, slouží předseda Rafaj jako smutná ilustrace toho, jak státní správa ochotně kuje pikle se zainteresovanými stranami, viz aktuální rozhodnutí ÚOHS. Obdobné schůzky zpochybňují jakékoliv rozhodnutí, i kdyby by bylo křišťálově čisté," dodal Eibl.

Babiš oznámil snahu o rozdělení úřadu a sesazení Rafaje

Premiér Andrej Babiš na středečním jednání protikorupční rady vlády prohlásil, že chce s ČSSD projednat odvolání Rafaje. Jako důvod uváděl mimo jiné i jeho kauzy z poslední doby.

HN a Aktuálně.cz například upozornily na to, že Rafaj užívá byty napsané na firmu vlivného zákulisního hráče ČSSD Alexandra Čuby. Záloha 3,5 milionu na byt v Brně byla ale zaplacena z Rafajova konta. Rafaj odmítl, že by skrytě vlastnil nemovitosti on.

Pátrání Hospodářských novin a Aktuálně.cz ukazuje, že detektivové nyní z korupce podezřívají téměř celé nejvyšší vedení antimonopolního úřadu. Zprávami mezi někdejším vlivným politikem za ANO Jiřím Švachulou a manažery dokládají, že tento muž vedení úkoloval a celkově měl na chod ze zákona nezávislé instituce značný vliv.

I kdyby se ale vláda na odvolání Rafaje dohodla, záměr nejspíše narazí u prezidenta Miloše Zemana, který návrh musí podepsat. A ten je silným spojencem Rafaje. Už dříve uvedl, že důvodem pro Rafajův odchod by měl být až pravomocný soudní rozsudek.

Funkční období šéfovi ÚOHS končí za rok. Už nyní se rozjíždí zákulisní hra o to, kdo se stane jeho nástupcem. Zákon totiž dosud nepočítá s tím, že by na post mělo být vypsáno nezávislé výběrové řízení.

Paralelně se také rozjíždí hra o reformu antimonopolního úřadu. Na tu tlačí protikorupční organizace a premiér Babiš ji na středečním zasedání podpořil. Po vládě chce, aby do konce srpna předložila návrh zákona, který by úřad rozdělil na dvě části. To by znamenalo zásadní redukci pravomocí příštího předsedy ÚOHS. Zda sněmovna stihne prohlasovat nové paragrafy do voleb, není jasné.