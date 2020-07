V hlavním městě bude od pondělí platit povinnost zakrytí úst a nosu v nepobytových zdravotnických zařízeních, tedy například v lékárnách nebo v čekárnách u lékaře. Dosud povinnost platila jen v nemocnicích. Novinářům to v pátek řekli zástupci vedení magistrátu a krajské hygienické stanice.

Kromě toho město zřídí odběrové místo v centru a nabídne bydlení lidem, kterým bude nařízena karanténa a kteří ji z objektivních důvodů nebudou moci strávit doma. Na podzim by mohla být také obnovena povinnost nosit roušky v celé MHD.

"Situace v Praze není úplně růžová, ale není žádný důvod k tomu, abychom podlehli nějakým stresům," řekla šéfka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová. Na plicní ventilaci je podle ní jeden pacient, většina pacientů je bez příznaků nebo s lehkými příznaky a většinou jsou nemocní mladí lidé. U asi 40 procent nakažených nicméně podle ní není možné dohledat původ nákazy. Právě to je důvod k rozšíření povinnosti nosit roušky na všechna zdravotnická zařízení. Má to také napomoci k tomu, aby se lidé nebáli chodit k lékaři například na preventivní prohlídky, řekla.

Podle údajů hygieniků ve čtvrtek za 24 hodin přibylo 52 nových případů koronaviru, což byl největší přírůstek v metropoli od první půlky dubna. Za nárůstem je mimo jiné ohnisko v nočním klubu Techtle Mechtle. Od začátku epidemie se podle hygieniků v metropoli nakazilo 2743 lidí.

Jágrová dodala, že další opatření pravděpodobně přijdou na řadu na podzim, kdy se epidemiologové obávají druhé vlny epidemie. Ve druhé polovině září by tak mohla začít znovu platit povinnost nosit roušky i v povrchové MHD, nejenom v metru, nebo pro obyvatele domovů důchodců a dalších sociálních zařízení. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) k tomu doplnil, že i když nyní z důvodu vyšších teplot v tramvajích a autobusech lidé roušky nosit nemusí, měli by tak činit ve všech případech, kdy je to možné. Dodal, že opět začíná váznout komunikace s ministerstvem zdravotnictví a v pondělí se k tomu sejdou hejtmani.

Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) řekl, že odběrová místa pro testování na covid-19 jsou nyní zejména na okrajích města, což může být problém pro turisty. "Máme v plánu zřídit přímo v centru města odběrové místo, kam by turisté mohli přijít a nechat se otestovat," řekl. Mělo by podle něj být v provozu od příštího týdne. Dodal, že po otestování by testovaný měl znát výsledek do 12 hodin. V případě dražší varianty je podle něj možné vzorek vyhodnotit i do jedné hodiny.

Náměstek dále řekl, že město zajistí ubytování pro cizince nebo i Pražany, kterým bude nařízena karanténa a nebudou ji moci z objektivních důvodů strávit doma."Bude to buď zdarma, nebo za mírný poplatek," řekl. Kapacita by měla být asi 40 osob. Zaměstnavatelé by se podle něj měli zamyslet, jak na přítomnost covidu-19 reagovat, ale město pro ně zatím plošná opatření zavádět nebude. Radní Milena Johnová (Praha Sobě) uvedla, že magistrát je v případě potřeby připraven znovu aktivovat linku určenou pro seniory a zapojit tisíce dobrovolníků. Dodala, že ochranných pomůcek a dezinfekce je dostatečná zásoba.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek v reakci na stále rostoucí počet nakažených řekl, že od půlnoci z pátku na sobotu bude povinné nosit roušky na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí bude omezena kapacita těchto akcí na 500 osob, zatímco nyní činí 1000 lidí. I ministr řekl, že zatím není ohrožena riziková skupina lidí nad 65 let, ale řada menších ohnisek nákazy může vést ke komunitnímu šíření.