Při požáru v panelovém domě v Bohumíně na Karvinsku v sobotu zemřelo 11 lidí, z toho tři děti. ČTK to řekl mluvčí hasičů Lukáš Popp. Podle moravskoslezského hejtmana Iva Vodnráka (ANO) vše nasvědčuje tomu, že za požárem je žhářský útok. Policie zadržela jednoho člověka, uvedl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka na sebe zadržený upozornil, patrně šlo podle něj o dlouhodobé sousedské spory. Co do počtu obětí je sobotní požár nejtragičtějším od roku 1990.

Podle Poppa zemřelo 11 lidí z bytu v 11. patře, ve kterém se požár rozhořel. Uhořeli tři dospělí a tři děti. Dalších pět lidí zemřelo po skoku z oken, když se snažili zachránit.

"Je to skutečně děsivá tragédie, která historicky nemá moc podobných situací. Je deset zraněných," uvedl Vondrák. Mezi zraněnými jsou dva hasiči a policista.

Ředitel krajských hasičů Vladimír Vlček uvedl, že jde o zcela výjimečnou tragédii, a to nejen v regionu, ale v celém Česku. "Samozřejmě příčina bude předmětem šetření. V tuto chvíli nechci spekulovat nad jakýmkoliv důvodem. Pro nás je do jisté míry ne úplně normální, že velmi rychle došlo k rozvoji požáru v celém bytě. To je prostě věc, která se nepochybně podepsala na tom, že v tom bytě uhořelo šest osob," doplnil Vlček. Podle něj je u bytových požárů obvykle zasažen jeden pokoj, v tomto případě ale hořelo napříč všemi pokoji a jsou zcela vyhořelé.

Moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel potvrdil, že policie zadržela jednoho muže. Do Bohumína míří také speciální vyšetřovací tým z Prahy. "Pak musíme identifikovat oběti. Těla jsou poměrně zdevastovaná. Mohu veřejnost uklidnit, že se tady nepohybuje někde volně nějaký pachatel, který je schopen nějakou takovou věc udělat znova. Myslím si, že jsme dobře směrem k pachateli," řekl Kužel. Zatím nechtěl specifikovat, zda byl pachatel jeden či více.

Vlček odmítl kritiku některých svědků, že zásah hasičů přišel pozdě. "Je rozdíl, jestli člověk sedí v hasičském autě nebo čeká na pomoc. Když čekáte na pomoc, tak vám každá sekunda připadá jako minuta," podotkl Vlček. Podle něj chyběly desítky sekund k tomu, aby hasiči kvůli lidem vyskakujícím z oken roztáhli seskokovou matraci. Kdyby se to podařilo, následky by zřejmě mohly být méně tragické. Vlček dodal, že lidé se zatím do domu nebudou moci vrátit, na místě během celé noci budou pracovat vyšetřovatelé hasičů a policistů.

Podle Vondráka dostali hasiči informaci o požáru v sobotu v 17:49 a na místě byli za pět minut. Podle místostarosty Igora Bruzla (ČSSD) je panelový dům v Nerudově ulici ve vlastnictví města. Bruzl ČTK krátce před 22:00 řekl, že většina obyvatel domu si dokázala zajistit azyl u příbuzných či známých. Věděl pouze o jednom člověku, který potřeboval s náhradním ubytováním pomoci. Podle místostarosty se na město okamžitě obraceli lidé, kteří nabízeli pomoc. Situaci ale město bude muset řešit i z dlouhodobého hlediska, zatím není podle Bruzla jasné, zda dům nemá narušenou statiku. Místostarosta řekl, že město ale má dostatečné ubytovací kapacity, aby lidem mohlo pomoci, než se situace vyřeší.

Svědkyně Karin Šípková novinářům řekla, že z oken skákali hořící lidé. Řekla, že volala hasiče, zhruba do dvou minut na místo přijeli policisté. "Zatkli pána a ptali se ho, jestli on to zapálil, a on jim řekl úplně klidný: 'Ano, zapálil'," uvedla Šípková. Konkrétní důvod muž podle ní neřekl.

Pozůstalým na twitteru kondolovali přední čeští politici včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) nebo místopředsedy vlády Hamáčka (ČSSD). "Je mi to strašně líto. Upřímnou soustrast všem pozůstalým," napsal Babiš. Požár označil za neuvěřitelné neštěstí. Poděkoval zasahujícím týmům. Upřímnou soustrast pozůstalým vyjádřil i Hamáček, který událost označil za obrovskou tragédii. Těžce zraněn podle něj byl jeden ze zasahujících hasičů.

Požár v Bohumíně je co do počtu obětí nejtragičtějším od roku 1990. Dosud byl nejhorší požár v říjnu 2010, kdy v Praze zemřelo devět bezdomovců. Osm obětí si vyžádal letošní lednový požár v domově pro zdravotně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku, stejně lidí zemřelo i v květnu 1995 při požáru v pražském hotelu Olympik.