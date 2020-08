Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v minulém týdnu několikrát měnil pravidla pro nošení roušek. Nejdříve v pondělí uvedl, že od 1. září bude povinné zakrytí nosu a úst ve školách a hromadné dopravě. O dva dny později k tomu přidal většinu dalších vnitřních veřejných prostor - restaurace, kosmetické salony, bary, obchodní centra, kulturní akce. Ve čtvrtek, tedy jen o den později, ale Vojtěch všechno uvedené zrušil. Přišel s tím, že roušky budou povinné nakonec jen ve zdravotnických a sociálních zařízeních, volebních místnostech, hromadné dopravě a na úřadech. Otočil po kritice premiéra Andreje Babiše (ANO), kterému některá pravidla přišla chaotická.

Zpočátku pandemie byl přitom podle politologa Josefa Mlejnka z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy Babiš tím, kdo rázná opatření prosazoval. "Časem ale zaujal jinou strategii. Zpřísnění opatření vyhlašuje prostřednictvím ministra Vojtěcha a čeká na reakce veřejnosti. V případě ostré kritiky se pak objeví jako spasitel, který tu hrůzu zmírní," říká Mlejnek. Sociální demokraté se podle něj k celé záležitosti nevyjadřují, protože si uvědomují, že vrhá na vládu špatné světlo.

Co se podle vás v tomto týdnu stalo, že to donutilo ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha změnit názor a ze dne na den zrušit něco, co sám zavedl?

Josef Mlejnek Zdroj: Institut politických studií Univerzity Karlovy

Podle mě je to promyšlená politická hra. Jde o vzoreček, který se od jara opakuje už poněkolikáté. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nebo někdo jiný níž postavený než premiér Andrej Babiš prosadí nějaká opatření, pak se testuje reakce veřejnosti. Když opatření vyvolají vlnu kritiky, jako tomu bylo v tomto případě, zjeví se Babiš jako spasitel, který nejproblematičtější opatření zruší nebo utlumí. Babiš totiž velmi dbá na průzkumy veřejného mínění a jeho vystupování na veřejnosti.

Samozřejmě je to dáno i tím, co mu doporučí jeho lidé z marketingové oddělení a jakou strategii navrhnou. To, co na první pohled vypadá jako chaos nebo špatná komunikace, je tedy vlastně politickou strategií, jak prosadit něco nepříjemného a neztratit přitom oblibu u lidí. Ministr Vojtěch sice politické body těžce ztrácí, ale ve strategii hnutí ANO se nepočítá s tím, že by byl politickým lídrem. Je to spíš takový otloukánek.

Babiš nejdříve Vojtěcha zkritizoval za opatření, která nastavil, a pak ho nejspíš přesvědčil, aby od některých z nich upustil. Premiér byl přitom přítomen na pondělním jednání Rady vlády pro zdravotní rizika, kde musel slyšet i to, jaká opatření ministr chystá. Proč podle vás nezasáhl už tehdy?