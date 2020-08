Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zvažuje, že dá důchodcům jednorázový příspěvek 5000 nebo 6000 korun. "Ten dáme buď příští nebo možná ještě letošní rok," řekl Babiš sobotnímu vydání Práva.

V pondělí se na tom chce domluvit s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) a pak to společně oznámí, řekl Babiš. "Chceme splnit slib, že průměrný důchod bude vyšší než 15 tisíc korun. Příští rok bychom se měli dostat na 15 351 korun," uvedl premiér v rozhovoru. Zákonná valorizace důchodů by měla činit 855 korun.

Podle Babiše neuškodila koronavirová krize jen OSVČ nebo zaměstnancům, ale právě i seniorům, kteří dle jeho slov prožívali v tomto období stres a těžkou životní situaci. Premiér připomněl, že v roce 2016 dostali důchodci příspěvek ve výši 1200 korun. I nyní si ho podle něj zaslouží.

O tomto příspěvku už dříve hovořila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Senioři by podle ní měli do Vánoc dostali příspěvek vyšší než tisíc korun. "Máme na to v koalici hodně společný názor," řekla serveru Blesk.cz. "O té částce, jaká by to měla být, jsme se také už bavili, ale je neseriózní ji teď říct, dokud není ještě úplně dojednaná," dodala.

"Paní ministryně odpovídala na otázku, jestli to bude více než tisícikoruna. A ano, je pravda, že uvažujeme, zda nenavýšíme nad valorizaci, nebo dáme jednorázový příspěvek. Dohoda je na dobré cestě," uvedl k tomu Babiš.