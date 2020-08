Řekněme to bez obalu. Šest tisíc "rouškovného" pro důchodce je čistý předvolební úplatek. Na plánu koalice ANO a ČSSD rozdat bezmála třem milionům důchodců osmnáct miliard korun po věcné stránce nesedí vůbec nic. Ani zdůvodnění, ani zacílení, ani rozpočtové možnosti. Je to pouze a jedině pokus o cynický deal: "My vám prachy, vy nám hlasy."

Premiér Andrej Babiš zdůvodnil šestitisícový dárek všem důchodcům tím, že prožívali těžkou životní situaci a měli během koronavirové krize největší stres. To druhé není pravda. Nejstarší lidé byli sice po zdravotní stránce nejohroženější skupinou, ovšem ekonomicky nikoli. Daleko hůř než důchodci na tom jsou například samoživitelky a samoživitelé, podle průzkumu klubu svobodných matek každý pátý z nich přišel v důsledku krize o práci. Jedna třetina má po krizi měsíční příjem pod 10 tisíc korun. Polovina samoživitelů a samoživitelek se zadlužila a pouhá pětina je schopná půjčky splácet pravidelně. S tím koreluje i "stresový" výzkum IDEA při CERGE-EI, podle kterého vykazovaly během krize nejvyšší hladinu stresu a rizika psychických problémů osamělé ženy s dětmi. Těm se nyní "kupodivu" nic nekompenzuje. Proč? Je to jasné. Bylo by to složité a hlavně z politického hlediska neefektivní. Samoživitelky tolik hlasů pro ANO nepřinesou.