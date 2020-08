Vláda se v pátek domluvila na zrušení superhrubé mzdy. Pro lidi s nižšími a středními příjmy to znamená, že svou mzdu už od příštího roku nebudou danit reálnou sazbou 20,1 procenta, ale pouze 15 procenty. Rozpočet tak přijde každý rok zhruba o 74 miliard korun. "Máme strach, aby stát nehledal peníze u firem omezováním něčeho, co bylo slíbeno," říká ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek. Doufá třeba, že vláda nebude nijak omezovat podmínky pro rychlejší odpisy investic, které podnikatelům nedávno slíbila.

HN: Superhrubá mzda má od příštího roku skončit. Dává vám její zrušení smysl?

Není to úplně potřebná změna. Pro firmy to z hlediska administrativní náročnosti neznamená vůbec nic. V mezinárodním srovnání se používá hrubá mzda, takže z tohoto důvodu by to mohlo dávat smysl. Jednu výhodu ale superhrubá mzda má. Ukazuje, kolik společnost stojí zaměstnanec v přímých nákladech.

Samo o sobě ale její zrušení není nic, po čem bychom volali. Firmám to nic nepřinese, nic se nezjednoduší.