"To se nám to hoduje, když nám všichni půjčují peníze", pravil feldkurát Katz z Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka. Andrej Babiš na to jde podobně. Aby uspořádal předvolební hostinu, neváhá si půjčit dalších skoro sto miliard korun. Voličů, které pohostí, není málo - zhruba šest milionů. Dva miliony důchodců, kterým hodlá dát pět tisíc korun pod stromeček, a čtyři miliony zaměstnanců, kterým skrze zrušení superhrubé mzdy chce snížit daně, což průměrně vydělávajícímu hodí zhruba dvě tisícovky měsíčně. Nadělá to samozřejmě spoustu radosti, která se nepochybně přetaví v hlasy pro Babiše jak v krajských volbách za měsíc, tak za rok ve volbách sněmovních. Má to ovšem několik - nikoli drobných - problémů.