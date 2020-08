Menstruace je ve společnosti tabu, ženy o ní mluvit nechtějí a mužům takové debaty nejsou příjemné. Změnit to chce mladá podnikatelka Linda Šejdová, která vstoupila na trh se svými menstruačními kalhotkami Snuggs. O začátcích start-upu, který založila v roce 2019 s kolegou Tomášem Zahradníkem, vyprávěla v další epizodě podcastu Poprvé.

"Už na gymnáziu jsem plánovala založit vlastní byznys. Ale věděla jsem, že to chce nějaký čas a že se musím učit, než k tomu dojde," ohlíží se Linda Šejdová za studentskými lety. Zkušenosti pak sbírala například ve start-upech LidskáSíla.cz či Productboard, kde se věnovala marketingu.

Pak přišel rok 2019 a s ním realizace nápadu na výrobu menstruačních kalhotek. Nejdříve hledala alternativu k vložkám a tamponům. Tu našla ve Spojených státech. Mělo to však jeden háček. "Před třemi, čtyřmi roky jsem si koupila kalhotky z Ameriky. Nosila jsem je, ale nebyla jsem spokojená s materiálem a s dopravou z USA," vysvětlovala Šejdová, jak se začal rodit nápad na výrobu vlastních menstruačních kalhotek.

Obrátila se proto na odborníky z Technické univerzity v Liberci, kteří byli její myšlenkou velmi překvapení. "Bylo to pro ně něco úplně nepředstavitelného. Zároveň to však brali jako zajímavou zkušenost, protože materiály, které vyvíjí pro extrémní podmínky, mohli přenést do každodenního života."

Kalhotky Snuggs se navíc rychle staly hitem. Úspěch ale přinesl také první potíže. "Během prvního měsíce jsme za dva dny prodali 1500 kusů, plán byl, že jich prodáme maximálně sto. Bylo to obtížné, protože výroba se objednává tři čtyři měsíce dopředu, nikoliv ze dne na den," vysvětlovala mladá podnikatelka.

Linda Šejdová dále v podcastu Poprvé mluví o tom, proč je důležité najít správného partnera pro podnikání, jak komunikovala se zákaznicemi, aby získala jejich důvěru a také proč start-up Snuggs není jen o kalhotkách, ale že chce přinášet i další produkty, které zlepší den mužům i ženám.