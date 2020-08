Reakce ministerstva zahraničí na prohlášení čínského ministra zahraničí Wang Iho, že předseda českého senátu Miloš Vystrčil (ODS) zaplatí vysokou cenu za svou oficiální cestu na Tchaj-wan, přišla hned druhý den. Původně si chtěl čínského velvyslance v Praze pozvat ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) sám, nakonec se ale kvůli zahraniční cestě rozhodl předvolání neodkládat a pověřil jednáním svého náměstka Martina Tlapu. Ten si pozval velvyslance Čang Ťien-mina bez dalších odkladů. "Teď tu v podstatě stavíme mantinely toho, co jde a co nejde. A kde je vlastně to hřiště," řekl Tlapa pro HN.