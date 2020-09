Josef Prokeš pracuje přes patnáct let jako řidič autobusu v Brně. Měsíc před šestnáctým pracovním výročím ale čelil rozhodnutí, zda má riskovat neomluvenou absenci, nebo jít do práce a tiše snášet něco, s čím sám bytostně nesouhlasí. Na jednom z autobusů, které řídí, se totiž objevil plakát hnutí SPD hlásající "Zdravé školství bez inkluze". Prokeš má sám dvě děti s autismem a jedno z nich je začleněné do běžné výuky právě díky inkluzi, tedy společnému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Prokeš se proto obrátil na primátorku města Brna Markétu Vaňkovou (ODS) - dopravní podnik je městská firma.

"Tento slogan hrubě uráží moje děti i mě," uvedl ve zprávě primátorce, kterou sám později zveřejnil na Facebooku. Podle něj by stejně tak na sloganu mohlo stát "Za zdravou společnost bez Židů". Problém se prý snažil vyřešit i s dopravním podnikem. Ten mu však sdělil, že s reklamou na autobusech nemůže nic dělat, protože slogan je v souladu se zákonem a odstranit ho proto nemůže. To HN potvrdila i mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková. "Za obsah reklamy odpovídá nájemce reklamní plochy (hnutí SPD) a dopravní podnik Brno není oprávněn obsah reklamy jakkoliv měnit," uvedla.

Prokeš však ve zprávě primátorce napsal, že bude mít neomluvenou absenci, pokud s takovým vozem odmítne jet. "Zvažuji výpověď. Připadal bych si jako člověk mlčky souhlasící se segregací svých dětí," napsal Prokeš. Vaňková mu odepsala, že informaci ověří. Prokeš zřejmě spor s dopravním podnikem mezitím vyřešil - na Facebook napsal, že mu vozy se sloganem SPD nebudou přidělovány a pracovníci dopravního podniku nápis proberou s právníky a pracovníky marketingu. Na doplňující dotazy HN ale brněnský dopravní podnik nereagoval.

Ředitel školy proti inkluzi

Na sloganu je vyobrazen předseda hnutí SPD Tomio Okamura a brněnský kandidát hnutí do Senátu Tomáš Anderle. Ten zároveň pracuje jako dlouholetý ředitel místní Střední školy pro tělesně postižené. Jedním z jeho politických témat, se kterým jde do voleb, je právě zrušení inkluzivního modelu vzdělávání.

"Inkluzivní model vzdělávání znamená "škola pro všechny". V jedné třídě tak sedí třicet žáků - mimořádně nadaní, migranti, žáci se vzdělávacími potřebami. A je tam jen jeden učitel. Nemůže tam probíhat individuální výuka," uvedl Anderle. Chce, aby děti s hendikepem chodily do běžných škol v mnohem menší míře než dnes. A pokud se rodiče rozhodnou, že je dají na speciální školu, neměli by k tomu podle Anderleho potřebovat doporučení ze školského poradenského zařízení, jako je tomu dnes.

"Pokud v posudku není uvedena taková míra postižení, aby to opravňovalo zařadit dítě do speciální školy, má k nám cestu uzavřenou a já ho nemůžu vzít. Jsem proto pro zrušení inkluzivního modelu vzdělávání pro dobro těchto dětí. Takže nevím, proč se pan řidič urazil," uvedl ředitel školy pro tělesně postižené Anderle s tím, že slogan rozhodně neplánuje odstranit.

Řidič Prokeš na žádost o rozhovor nereagoval. Na svém Facebooku ale uvedl, že dopravní podnik chce s reklamní společností řešit nastavení obsahových limitů reklamy.