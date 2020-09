Životní styl mladých Čechů se mění. Více dbají na zdravý životosprávu a jejich aktivity se přesouvají od bloumání venku na internet a sociální sítě. Zatímco ještě v roce 2015 kouřilo denně cigarety 17 procent šestnáctiletých, loni to bylo už jen deset procent. To je nejméně od roku 1995, kdy se data v mezinárodní studii ESPAD sledují.

Průzkum ESPAD se koná v pravidelných čtyřletých intervalech a zaměřuje se na rizikové chování u mládeže ve věku 15 až 16 let. Loni se konal posedmé, a to v 35 státech. V ČR se do něj zapojilo 2778 žáků. "Hodnoty řady sledovaných údajů se dostaly na úroveň počátku sledování v roce 1995," uvedl vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík.