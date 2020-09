Prezident Miloš Zeman už nebude zvát předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na setkání nejvyšších ústavních činitelů o zahraniční politice. Vadí mu, že Vystrčil nerespektoval odmítavý postoj prezidenta, premiéra, šéfa sněmovny i ministra zahraničí k cestě na Tchaj-wan, kterou absolvoval v tomto týdnu. V rozhovoru pro televizi Prima v neděli Zeman označil Vystrčilovu cestu za "klukovskou provokaci".

Zeman uvedl, že Vystrčil nerespektuje pravidla a většinový názor nejvyšších ústavních činitelů na zahraniční politiku, proto ho na další setkání už nepozve.

"Pro chování pana předsedy Senátu nemám žádné pochopení. A co se týče čínského ministra, myslím, že to trochu přehnal," řekl na Primě Zeman. Čínské vyjádření odmítly česká diplomacie, ale také Německo, Francie nebo slovenská prezidenta Zuzana Čaputová. Zeman také v rozhovoru označil Senát za nejzbytečnější instituci, kterou Česká republika má.

Zeman podle Vystrčila třikrát veřejně lhal, když kritizoval jeho cestu na Tchaj-wan. Předseda Senátu řekl, že ostatní ústavní činitelé mu zvažovanou návštěvu při poradě na Pražském hradě sice nedoporučili, ale nehlasovali o ní, jak o tom předtím v televizním rozhovoru mluvil Zeman.

Za největší lež považuje Zemanova slova, že při své návštěvě označil Tchaj-wan za samostatný stát, což předseda Senátu podle svých slov nikdy neřekl. Není podle něj pravdivé ani další vyjádření prezidenta, že schůzky k zahraniční politice se konají každého čtvrt roku. Poslední taková porada se konala v březnu, zatímco až začátkem června se Vystrčil podle svých slov rozhodl, že na Tchaj-wan pojede. "Kdybychom se scházeli po čtvrt roce, tak jsme se měli sejít v červnu," poznamenal Vystrčil.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v nedělní diskusi se šéfem Senátu řekl, že vládní činitelé se budou snažit vysvětlit čínské straně, že zahraniční politiku řídí vláda. Doufá, že Vystrčilova cesta nepoškodí české firmy a udělá všechno pro to, aby to tak nebylo. Cestu Babiš považuje za vzkaz českým voličům před říjnovými volbami do krajů a třetiny Senátu a bude to tak vysvětlovat čínské straně.

Debata mezi Vystrčilem a Babišem se vyvinula v ostrou výměnu názorů. Babiš kritizoval Vystrčila i za některé výroky během jeho cesty. Odmítl ale požadavek KSČM, aby návštěvu Tchaj-wanu označil za nulitní. Babišovi se nelíbilo například Vystrčilovo vyjádření, že smyslem jeho cesty bylo i narovnat páteř České republiky. Babiš prohlásil, že on i čeští občané mají páteř rovnou. "Počkáme si na ekonomické výsledky té cesty a uvidíme, jak bude reagovat Čína... Doufejme, že nebude reagovat negativně vůči našim firmám," řekl premiér. Slíbil, že vláda podpoří jakékoliv obchodní příležitosti, které Vystrčil z Tchaj-wanu přivezl. Vystrčilovi vyčetl, že míchá politiku s byznysem a porušil politiku jedné Číny.

Vystrčil argumentoval, že neexistuje psaný dokument, který by českým ústavním činitelům zakazoval cestovat na Tchaj-wan. Česká republika v tom podle něj přejímá čínskou interpretaci její politiky jedné Číny.

Reagoval na případ firmy Petrof, jíž čínský obchodní partner s odkazem na Vystrčilovu návštěvu oznámil, že neodebere dohodnutou zásilku nástrojů v hodnotě 200 tisíc eur (5,3 milionu korun). Podotkl, že čínský partner porušil podepsanou smlouvu a je otázka, zda mít obchodního partnera, jehož činnost ovlivňují pokyny z vlády či komunistické strany Číny ve chvíli, kdy se Česko zachová jako svébytný stát.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v neděli uvedl, že českou zahraniční politiku dělá vláda, nikoli předseda Senátu. Reagoval tím na sobotní vyjádření čínského velvyslanectví v Praze k Vystrčilově návštěvě Tchaj-wanu, kterou označila za hrubé porušení národní suverenity Číny a vážné zasahování do čínských vnitřních záležitostí. "Na naší politice vůči Číně, kterou jsme si definovali v 90. letech, se nic nemění. Jsem přesvědčen, že nejdůležitějším krokem k udržení našich vztahů je, že se konečně vzdáme emocí, které do dialogu o strategickém partnerství nepatří," sdělil šéf české diplomacie.

Velvyslanectví také vyzvalo Česko, aby dodržovalo princip jedné Číny a přijalo "konkrétní opatření k odstranění nepříznivých dopadů souvisejících se vzniklým incidentem a přijala konkrétní kroky k udržení stabilního rozvoje čínsko-českých vztahů".

Vystrčil už při dřívější čínské kritice odmítl, že by politiku jedné Číny porušil. Česko má podle něj s Čínou vyjednáno, že má právo na vlastní politiku jedné Číny.

Prezident Zeman se v nedělní Partii ale dotkl také jiných témat. Uvedl, že je proti zavedení 15procentní daně z příjmu, jak se na tom dohodla koalice ANO a ČSSD v souvislosti s plánovaným zrušením superhrubé mzdy. Jde o pokus o nabourání díry do státního rozpočtu, uvedl. Dodal, že tento nápad se bude snažit premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a vicepremiérovi Janu Hamáčkovi (ČSSD) rozmluvit na schůzce příští úterý.

"Snížení daně z příjmů nepokládám za rozumné," řekl Zeman, podle kterého by činil rozpočtový dopad výpadek 70 miliard až 90 miliard korun ročně. Prezident naopak podpořil návrh vlády dát letos důchodcům jednorázový pětitisícový příspěvek.

Koalice zrušení superhrubé mzdy slíbila ve svém vládním programovém prohlášení. Nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.