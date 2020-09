O umělou inteligenci (anglicky artificial intelligence - AI) se Michal Pěchouček začal zajímat v devadesátých letech, když jako student přemýšlel, kde by mohl měnit svět a jaký obor magisterského studia by mu v tom mohl pomoct. "Zajímá mě matematika, a také jaký má dopad na lidstvo, průmysl a společnost," vyprávěl profesor ČVUT Pěchouček v podcastu Poprvé. Tyto motivy ho nejdříve přivedly ke studiu kybernetiky a počítačové vědy, které ho pak dovedly až do kolébky umělé inteligence na univerzitu ve skotském Edinburghu.

Po návratu ze Skotska pracoval v dalších letech na projektech pro americkou armádu nebo NASA, založil Centrum umělé inteligence na ČVUT v Praze, kde dnes působí stovka expertů, a rovněž by rád z Prahy udělal místo, kam budou chtít vědci a odborníci na AI.

Michal Pěchouček také založil několik technologických start-upů. Jeden z nich, Cognitive Security, koupila v roce 2013 americká softwarová společnost Cisco. "S Martinem Rehákem jsme chtěli metody k rozpoznávání fotografií použít pro detekování anomálií v síťovém provozu. Mravenčí prací jsme vymysleli algoritmy, které dnes používají lidé po celém světě," vysvětloval, čím se firma Cognitive Security dostala mezi technologickou špičku.

V podcastu Poprvé mluvil i o propojení světa vědy a byznysu, o tom, jak se pozná dobrá myšlenka, jak se pro ni pak hledá investor, a také o tom, že pokud chcete začít spolupracovat s americkou armádou, tak váš nápad musí být hodně bláznivý.

Od září 2019 je Pěchouček technickým ředitelem Avastu, kde má na starosti výzkum a vývoj. Kromě Cognitive Security založil společnosti AgentFly a BlindSpot Solutions. První se řadí mezi špičku v oblasti letecké dopravy, druhá zmíněná se zabývá využitím umělé inteligence v průmyslu.

Předchozí epizody podcastu Poprvé jsou k dispozici na našem webu v sekci Podcasty a také v mobilních aplikacích Spotify a Apple Podcasts.