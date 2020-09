Situace v České republice ohledně šíření nákazy koronaviru je podle české pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) znepokojivá. Data ukazují rostoucí úroveň šíření infekce napříč kraji a okresy a přibylo hospitalizovaných pacientů s covidem-19, včetně těch, kteří jsou ve vážném stavu. Řešením není zastavit trasování kontaktů nakažených, ale zvýšit kapacity, uvedla pobočka WHO na Facebooku. Premiér Andrej Babiš (ANO) ji vyzval k mlčení.

"Čtu, co teď vydala WHO. Ta WHO, která nedoporučila roušky a ani nevěděla, že je pandemie. Podle mě by měla mlčet. A pro česká média, která stále kritizují a píšou, jak to nezvládáme, posílám statistiku počtu úmrtí v evropských státech na milion obyvatel. Jsme na tom velmi dobře," uvedl premiér. O změně v trasování nyní diskutují experti ministerstva zdravotnictví. Babiš avizoval její zveřejnění do pátku.

Spolu se změnou trasování Babiš mluvil také o možnosti, že by do karantény nemuseli ti, kteří při kontaktu s nakaženým měli na ústech respirátor. Prymula diskusi o tom označil za mediální bublinu. "I tam, kde lidé dodržovali roušky a vzdálenost, by do karantény nemuseli. Pokud mají všichni roušky není problém. Respirátor má význam třeba u učitelů, když žáci ve třídě roušky nemají," napsal.

Do trasování kontaktů nakažených koronavirem by se mohli zapojit příslušníci policie, pokud by bylo třeba dále posilovat kapacity hygienické služby. Na Twitteru to v úterý uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), dohodl se na tom s policejním prezidentem Janem Švejdarem.

Hamáček řekl, že zapojení policistů do trasování nabízel už na jaře. K dispozici by podle něj mohly být desítky zkušených vyšetřovatelů, kteří mají zkušenosti s vedením rozhovorů. Babišovi o možnosti znovu řekl v pondělí na jednání Rady vlády pro zdravotní rizika, posoudit by ji měl Centrální řídící tým. S premiérem je ochoten Hamáček o věci dále jednat, v úterý se například potkají v Lánech při schůzce s prezidentem Milošem Zemanem ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje.

Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová minulý týden uvedla, že Praha přestává zvládat dohledávat kontakty nakažených. V pondělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) pak podle vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) informoval vládu o tom, že hygienické stanice uvažují o trasování pouze vážných případů covidu-19.

Podle Daniela Münicha, ekonoma z CERGE-EI a člena občanské iniciativy KoroNERV-20, si měly hygienické stanice ohlídat počet možných trasérů dopředu. "Mohly si vytvořit aktivní zálohy lidí, které by vyškolily na trasování kontaktů. Použít třeba nezaměstnané a v krizi, jaká je teď, je povolat," uvádí ekonom pro HN. Ministr Vojtěch v červnu na hygienických stanicích prosadil vznik 134 nových míst. Na Prahu jich připadá 27, ale obsazená je zatím jen polovina.

V Česku se přitom situace neustále zhoršuje. V pracovních dnech minulého týdne dosahovaly denní přírůstky nových případů covidu rekordních hodnot. Dosud nejvíc pozitivních testů od začátku března za jeden den zjistily laboratoře v pátek, 797. Ve středu to bylo 646 případů a ve čtvrtek 677. Také o víkendu byly nárůsty rekordní, co se týče volných dnů - v sobotu laboratoře zaznamenaly přes 500 pozitivních testů, v neděli 411.

Rostoucí počet případů souvisí podle vědců také s častějším a cílenějším testováním. Od úterý do čtvrtka se denní počet testů pohyboval kolem 11 000, v pátek laboratoře zpracovaly více než 12 900 vzorků, což je dosavadní maximum. O víkendu se většinou testuje méně, v sobotu se počet testů snížil zhruba na 7000 a v neděli na 4300.

Tady je nový semafor, který reaguje na rostoucí počet lidí nakažených koronavirem. Dobrou zprávou je, že plošně nedochází k zásahu zranitelných osob. Lidé ve věku 65 a více tvoří jen 10 % celkových nárůstů. pic.twitter.com/dOiF0B3jMb — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) September 4, 2020

Praze, která je zatím jediná na semaforu ministerstva zdravotnictví oranžová, bude od příští středy 9. září kvůli epidemii nového typu koronaviru povinné nosit roušky v obchodech a nákupních centrech. Od stejného data bude nutné od půlnoci do šesté hodiny ranní uzavírat bary a restaurace.

Od 14. září pak budou v Praze muset roušky nosit i školáci ve společných prostorech škol. Opatření se týká jak základních, tak i středních a vysokých škol.

V mateřských školách zůstane dosavadní míra opatření, roušky tam děti ani personál nenosí.