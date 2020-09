Nedávno jsme s kamarádem při grilování řešili, jak bude vypadat práce na podzim a jestli nás covid znovu zažene do domácích pracoven. K mému překvapení o tom hovořil přímo nadšeně. To kvůli svému zaměstnavateli, malé brněnské firmě, která se věnuje výrobě a návrhům podnikových interiérů. Co ho tak potěšilo? Že ve firmě, která původně home office odmítala, se práce z domova najednou stala něčím, co je samozřejmé. "Nastavil jsem si to jako tři dny v práci a dva dny, úterý a čtvrtek, doma. A jsem spokojený a firma taky," řekl mi.

Nevědomky tak potvrdil pět let starou americkou studii, podle níž jsou nejspokojenější ti zaměstnanci, kteří si domluvili práci z domova trvající v průměru dva dny v týdnu. "Optimální úroveň se samozřejmě liší člověk od člověka a podle druhu práce," prohlásila na on-line semináři Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) americká akademička Patricia Mokhtarianová, která fenomén home officu studuje třicet let.