Cestující na české železnici zažili v letošním létě sérii nehod, při kterých i umírali lidé. V příštích letech proto mají jít do železničního zabezpečení miliardy korun. Pomoci má zejména evropský zabezpečovací systém ETCS, se kterým se ještě donedávna počítalo jen na hlavních koridorech. "Na tratích, které jsou dnes založené na ryze lidském faktoru, ho chceme instalovat mezi lety 2022 a 2026," říká v rozhovoru pro HN šéf Správy železnic Jiří Svoboda. Stavět chce i zcela nové vysokorychlostní tratě (VRT), o jejich financování by chtěl mít jasno do tří let.

HN: V minulém týdnu došlo k další mimořádné události. Co se děje podle vás na české železnici?

Železniční doprava zaznamenala poslední roky, a není to jen v České republice, obrovský rozmach. My ale stále pracujeme se sítí, která byla postavena na úplně jiný počet spojů. Zřejmě se musíme zabývat tím, že je potřeba stavět další koleje navíc, možná i další tratě.

HN: Na železnici působíte už dlouhou dobu, je teď více nehod než před 10 či 20 lety?

Nehod je více, ale musíte se podívat, k jakému počtu vlaků, který je denně násobně vyšší. S tím souvisí i vyšší počet úkonů s řízením provozu, takže bych to ani nesrovnával.

HN: Kdybyste měl srovnat Česko a ostatní státy z hlediska bezpečnosti tratí. Jak jsou na tom tuzemské koleje?