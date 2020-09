V Česku je druhá vlna koronavirové epidemie. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli řekl vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Za 14 dnů až tři týdny může podle něj být v nemocnicích stejný počet hospitalizovaných jako na jaře. Pokud by se nákaza šířila tak explozivně jako dosud, nemocnice se mohou dostat na limity kapacity vyhrazených lůžek pro pacienty s covidem-19. Pokud by se nedělala žádná opatření, na limitní kapacitě by české nemocnice mohly být na konci října, uvedl.

Vyhlášení druhé vlny je podle Prymuly formální záležitost, ale současný stav se za ni už dá považovat. Nyní sledujeme vyšší nárůst potvrzených případů, než byl v první vlně, a mezi aktuálními růsty a těmi na jaře byla prodleva. "Tak jak jsme byli (na jaře) v nejlepší výchozí pozici, dneska si troufám říci, že Španělsko je na tom lépe než my," řekl. Má podle něj sice vysoké počty nakažených, ale je v sestupné trajektorii, zatímco v Česko míří nahoru. Nezáleží podle něj jen na číslu, ale na trendech. "V trendech jsme téměř nejhorší," řekl.

Dodal, že v současné době je nutné křivku nákazy "oploštit". Pokud by se to zhruba do tří týdnů nepovedlo, mohla by se v nemocnicích znovu otevřít i covidová oddělení, řekl dále Prymula. Opatření, která by křivku dramaticky změnila, aby okamžitě počet nákaz poklesl, podle Prymuly nejsou. Je ale jasné, že dominuje vzdušný přenos na krátkou vzdálenost. Jako příklad Prymula označil zpívání lidí vedle sebe. Lidé by se proto alespoň měsíc měli vyhnout oslavám, aby se rostoucí křivku nakažených podařilo snížit.

Nárůstu nakažených se obává také evoluční biolog a parazitolog Jaroslav Flegr. V pořadu Partie televize CNN Prima News v neděli uvedl, že za týden bude v Česku každý den pozitivně testováno až 4000 lidí, za dva týdny bude dokonce deset tisíc nakažených denně. "S tím žádná epidemiologická opatření už nehnou, tak to prostě bude," řekl v debatě Flegr. Smrtnost očekává okolo jednoho procenta. Mezi lidmi jsou podle něj nyní už jiné kmeny viru než před měsícem.

Epidemiolog Jiří Beran ale s Flegrem nesouhlasí. Smrtnost přirovnává k běžnému respiračnímu onemocnění. "Já se nebojím. Smrtnost klesá. V tuto chvíli je kolem 0,2 procenta," řekl Beran v Partii.

Sociální demokracie bude podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) při pondělním jednání vlády opět usilovat o obnovení činnosti Ústředního krizového štábu. Zaorálek to v pátek uvedl v pořadu Partie televize Prima. Důvodem je mimo jiné zvyšující se počet případů nákazy koronavirem. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu uvedl, že k obnovení krizového štábu není důvod vzhledem k fungování vládní rady pro zdravotní rizika.

Obnovení krizového štábu podpořil také předseda poslanců opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. "Přece se nemůžete nechat poručníkovat a nechat řídit tuhle zemi jedním bláznivým chlapem, který rozhoduje podle toho, jak mu řekne Mára Prchal, anebo jeho kartářka či astroložka," uvedl.

Zaorálek odmítl, že by vláda nepracovala nebo se řídila nevyzpytatelně. Uznal ale, že krajské hygienické stanice se měly lépe během léta připravit na chytrou karanténu a na trasování, čili rychlé odhalování kontaktů nakažených. Odpovědnost za to je na ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO), uvedl.

Podle Prymuly nyní není tolik potíží logistických. Dominantní jádro problémů je původů epidemiologických, hygienických a klinických. K řešení otázek by tedy mělo podle něj stačit ministerstvo zdravotnictví.

Hygienické stanice jsou podle Prymuly na limitní kapacitě, ale už podle něj nabírají asi 200 lidí, aby bylo možné situaci lépe zvládnout. Předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka považuje za vážný problém nedostatečnou kapacitu odběrových míst. Přes léto se podle něj některá z pochopitelných důvodů zrušila, ale neobnovují se nyní dostatečně rychle. "Odběrová místa reagují na situaci s určitým zpožděním. Bylo nám slíbeno, že v září se má síť odběrových míst výrazně navýšit," řekl.

Česko je po Španělsku a Francii nejzasaženější zemí EU

Nárůst potvrzených případů koronaviru zrychlil v Česku i o víkendu. V sobotu přibylo v zemi rekordních 1541 nakažených, což je téměř o 100 více než v pátek. Ve volných dnech přitom laboratoře zpravidla testují méně. Sobotní počet testů ministerstvo zdravotnictví zveřejní v neděli navečer. V Česku je nyní více než 13 700 nakažených, většinou ale mají mírný průběh nemoci. S covidem-19 bylo v sobotu hospitalizováno 297 lidí, z toho 69 v těžkém stavu. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva.

Česko má v posledních 14 dnech 95 případů na 100 tisíc obyvatel. V rámci Evropské unie je na tom hůře jen Španělsko s 271 a Francie se 144 nakaženými na 100 tisíc obyvatel. Sousední Polsko a Německo mají kolem 20, Slovensko pak 28 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dní.

Denní přírůstky nakažených zatím ve volných dnech ve srovnání s pracovním týdnem většinou klesaly. Dosavadní víkendové denní maximum z minulé soboty, kdy laboratoře odhalily 507 nakažených, tak bylo nově překonáno o více než 1000 případů.

Za tento týden přibylo v České republice už přes 8000 potvrzených případů nákazy. Zvyšuje se i počet testů. Od úterý do čtvrtka jich laboratoře provedly vždy více než 15 tisíc, v pátek to bylo rekordních 18 200 testů. Do pátku se zvyšoval i podíl pozitivních testů. V pondělí byl necelých pět procent, v úterý a ve středu přes sedm procent a ve čtvrtek už více než devět procent. V pátek mírně klesnul zhruba na osm procent.

Nejvýraznější nárůst počtu nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel má okres Plzeň-jih, a to přes 162 případů. Následují Kladensko se zhruba 142 a Praha se 137 nakaženými na 100 tisíc obyvatel. Více než 100 případů na 100 tisíc obyvatel registrují také okresy Beroun, Uherské Hradiště, Praha-západ, Prah-východ a Cheb.

Od čtvrtka je kvůli zhoršené epidemické situaci povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé zemi. Už od začátku září platila povinnost chránit si ústa a nos při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení.

Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, bylo zaznamenáno 35 401 nakažených. Více než 21 200 z nich se z nemoci vyléčilo a 453 lidí s covidem-19 zemřelo.