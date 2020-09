Slovensko je jedinou zahraniční zemí, kde Češi o letošních prázdninách utratili více peněz než loni. Vyplývá to z tiskové zprávy projektu Česko v datech. Řada Čechů také zamířila do oblíbeného Chorvatska nebo okolních zemí. Daleko častěji ovšem volili tuzemskou dovolenou. Doma zůstali i zahraniční turisté, což se negativně promítlo do tržeb českých hotelů, které proti loňsku poklesly o čtvrtinu. Vyplývá to z údajů poskytovatele platebních technologií Global Payments.

I na oblíbené Slovensko a do Chorvatska letos vyrazilo méně lidí než loni. Slovensko podle dat České spořitelny navštívilo o pět procent méně Čechů a Chorvatsko v červenci o 25 procent méně českých turistů. Menší ochota Čechů cestovat se podepsala hlavně na cestovních kancelářích, jejichž tržby klesly o 70 procent.