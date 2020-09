Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) kvůli zhoršujícímu se vývoji koronavirové epidemie rezignoval na svou funkci. "Panu premiérovi jsem předal svou rezignaci. Chci tím vytvořit prostor pro nové řešení epidemie koronaviru, která nás bude ještě nějaký čas provázet," uvedl na pondělním tiskovém brífinku. "Přišel jsem na resort přinést koncepci systémové změny. Ale epidemie koronaviru mi tento úkol nedovoluje ukončit," dodal.

Novým ministrem zdravotnictví se stane dosavadní vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula, řekl premiér Andrej Babiš. "Navrhnul jsem panu prezidentovi na post ministra zdravotnictví pana profesora Romana Prymulu. Pan prezident Miloš Zeman mi slíbil, že mému návrhu dnes vyhoví, tak aby mohl být nový ministr zdravotnictví uveden zítra do úřadu," uvedl Babiš s tím, že Prymula nastoupí na post ministra v úterý v 8:00. Zároveň oznámil, že na ministerstvu spustí krizové řízení. Prymula bude mít za úkol hlídat naplnění nařízení, která dosud vydal ministr Vojtěch, jako příklad premiér uvedl povinnost nemocnic informovat o kapacitě lůžek.

Vojtěch řekl, že podle něj Česko první vlnu koronaviru zvládlo dobře. Nadále zůstane poslancem a bude se věnovat oblasti zdravotnictví. Odstupující ministr tvrdí, že za jeho éry se podařila řada změn ve zdravotnictví dokončit nebo nastartovat. Je přesvědčen, že udělal maximum pro zvládnutí epidemie nemoci covid-19. "Nemám se zač stydět," řekl.

"Udělal na ministerstvu víc práce než většina jeho předchůdců. A boj s první vlnou viru zvládnul neuvěřitelně. Chápu, že už toho na něj muselo být moc, že byl znechucený politikou a médii a rozhodl se odejít. Děkuju mu. Za vše. A přeju mu v životě i další kariéře jen to nejlepší," napsal Andrej Babiš na Twitteru. "Jsem přesvědčen, že kdyby veškerou svou energii nemusel vydat na boj s koronavirem, jednou by se na něj vzpomínalo jako na nejlepšího ministra zdravotnictví," dodal premiér. Ministr Vojtěch mu prý o záměru rezignovat řekl v pátek večer při osobní schůzce.

"Adam Vojtěch je slušný, poctivý a velmi pracovitý mladý muž, kterého jsem v lednu 2014 přivedl na ministerstvo financí a který skutečně přinesl do naší politiky slušnost. Vícero z nás by si od něho mohlo vzít příklad. Bohužel v naší politice to byla i jeho nevýhoda, on byl napadán ze všech stran. Podle mého názoru, že je slušný, tak se málo bránil," řekl na tiskovém brífinku premiér Babiš. Podle něj Vojtěch přebral rezort zdravotnictví v rozkladu a považuje ho za nejlepšího ministra zdravotnictví v historii samostatného Česka.

"Já tu informaci neměl. Z toho, co jsem se dozvěděl v neděli večer, se to dalo odhadnout. Jeho rozhodnutí respektuji a děkuji mu za spolupráci," řekl v pondělí dopoledne pro ČT předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček.

Moc děkuju @adamvojtechano za práci, kterou na zdravotnictví vykonal. Je to slušný, poctivý a velmi pracovitý člověk. Jsem přesvědčen, že kdyby veškerou svou energii nemusel vydat na boj koronavirem, jednou by se na něj vzpomínalo jako na nejlepšího ministra zdravotnictví. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 21, 2020

Adam Vojtěch je již osmým ministrem, který od června 2018 pustil menšinovou vládu ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše. Z vlády již odešli ministři Taťána Malá, Jan Kněžínek (oba ministerstvo spravedlnosti), Petr Krčál (ministerstvo sociálních věcí), Dan Ťok, Vladimír Kremlík (oba ministerstvo dopravy), Marta Nováková (ministerstvo průmyslu) či Antonín Staněk (ministerstvo kultury). Vojtěch byl podle vyjádření Babiše druhým nejdéle sloužícím českým ministrem zdravotnictví.

Premiér Andrej Babiš a ministr Adam Vojtěch se v minulých týdnech nedovedli shodnout na krocích v boji proti koronaviru. Už koncem srpna Vojtěch oznámil částečný návrat plošného nošení roušek do škol, na hromadné akce nebo do obchodů. To však Babiš kritizoval. V reakci na to Vojtěch ustoupil a nařídil jejich nošení jen v hromadné dopravě, nemocnicích nebo na úřadech. Zmatky v pravidlech kritizovala veřejnost i opozice. Babiš záhy přišel s vysvětlením, že měl Vojtěch chybné informace od ministerských odborníků. V reakci na to rezignoval epidemiolog Rastislav Maďar. Odcházel s tím, že "nemá zapotřebí čelit zákeřným podpásovým útokům". "Byla chyba na tom (zavedení roušek ve školách) netrvat," připustil minulý týden Vojtěch.

"Vojtěch byl jeden z nejlepších ministrů zdravotnictví. Dal na názor odborníků, ale měl problémy je prosadit ve vládě," uvedl pro ČT Maďar v pondělí.

Babiš u zavádění opatření proti šíření koronaviru minulý týden přiznal chybu. "Možná jsme si je (roušky, pozn. red.) měli nechat celé léto," řekl premiér s tím, že by se to ale lidem nelíbilo, protože chtěli "hlavně návrat do normálu". Uvedl to ve stejný den, kdy ministr Vojtěch oznámil další celoplošná opatření.

Premiér Babiš minulý týden šířil o průběhu krize nepravdivé informace. V úterý ve sněmovně prohlásil, že "tolik, co my testujeme, nikdo netestuje". Data však ukazují pravý opak a Česko patří v Evropě k zemím, které v poměru k počtu obyvatel provádí testy na koronavirus spíše méně.

Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula před týdnem řekl, že je v Česku druhá vlna koronavirové epidemie.

Menšinový kabinet ANO a ČSSD na pondělním zasedání obnoví kvůli poslednímu vývoji koronavirové epidemie činnost Ústředního krizového štábu. Premiér Andrej Babiš byl původně proti jeho obnovení, v pátek ale změnil názor po výzvě Asociace krajů. Dostatečně podle něj totiž nefunguje komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví a kraji. V čele štábu by měl znovu stanout vicepremiér Jan Hamáček, i když proti jaru by měl doznat některých změn statut štábu. Vláda probere také možné zavedení nouzového stavu. Podle ministra Hamáčka není nouzový stav v nejbližších dnech "na stole".

S covidem-19 dosud zemřelo v Česku přes 500 lidí, o víkendu zemřeli 4, celkem tedy 503. Potvrzených nákaz v neděli přibylo 985. V sobotu bylo potvrzeno 2046 onemocnění covidem-19, tedy zhruba stejně jako ve středu a v pátek. Od začátku září se nákaza prokázala u více než 23 600 lidí, od začátku epidemie v březnu u 48 306 lidí. Aktuálně je v Česku 24 032 nakažených, většina má lehký průběh nemoci. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví od pátku nařídilo nošení roušek ve školách s výjimkou prvního stupně základních škol i při výuce ve třídách. Všechny restaurace a bary budou muset být uzavřeny mezi půlnocí a šestou hodinou ranní. Dosud omezení platilo jen v Praze, Středočeském kraji a na Uherskohradišťsku. Většina okresů na semaforu je od pátku zelená, na prvním stupni rizika. Oranžových je 11 regionů, znamená to počínající komunitní přenos.

Kvůli zhoršující se situaci zařadilo od pátku Slovensko Českou republiku mezi rizikové země. Při cestě z Česka na Slovensko musí lidé až na výjimky předložit negativní výsledek testu na koronavirus nebo nastoupit do karantény a následně podstoupit zmíněný test. Od pátku 18. září pak cestovatelé, kteří v uplynulých 14 dnech pobývali v Česku, nesmí na Kypr, Prahu mezi rizikové regiony zařadilo od úterý také Nizozemsko a Německo ve středu na seznam rizikových oblastí zařadilo po Praze i Středočeský kraj.

Koronavirem se ve světě nakazilo od začátku epidemie už více než 31 milionů lidí. Uvádí to baltimorská Univerzita Johnse Hopkinse, která přináší průběžně aktualizované údaje o nakažených i mrtvých v jednotlivých zemích. S covidem-19 na celém světě zemřelo podle stejného zdroje 960 698 lidí.