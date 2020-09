Platy učitelů vzrostou v příštím roce o devět procent. Rozpočet na ně by se tak měl zvýšit meziročně o 11 miliard korun. Dohodli se na tom v pondělí ministr školství Robert Plaga a ministryně financí Alena Schillerová (oba za ANO). O jednu miliardu korun by měl narůst rozpočet vysokých škol a o 1,3 miliardy peníze na neinvestiční výdaje, ze kterých se platí mimo jiné doprava na školy v přírodě. Plaga to řekl novinářům. V letošním roce hospodaří ministerstvo školství zhruba s 214 miliardami korun.

Na devítiprocentním růstu platů učitelů pro rok 2021 se Plaga se Schillerovou dohodl již loni při přípravě střednědobého výhledu rozpočtu. Podle nich tak vláda dodrží svůj slib, že průměrný hrubý plat učitele vzroste v příštím roce na 45 tisíc korun.

