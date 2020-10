Z vesnice kousek za Plzní dobyl Hollywood. Pavel Kacerle ve třetím ročníku opustil střední školu, bez znalosti angličtiny vyrazil studovat do New Yorku a splnil si sen. Jako specialista na filmové vizuální efekty pracoval pro studia Lucasfilm nebo Marvel a podílel se na filmech Avengers: Age of Ultron, Iron Man 3, Jurský svět či Strážci Galaxie.

"Až v letadle nad Atlantikem jsem si uvědomil, že dělám blbost, když letím do New Yorku bez znalosti angličtiny," vyprávěl Kacerle v další epizodě podcastu Poprvé. Do amerického velkoměsta mířil kvůli studiu na Digitální filmové akademii. Aby se na takovou cestu ale mohl vydat, musel přesvědčit kamaráda, ať mu půjčí 10 tisíc dolarů.

V 19 letech se tedy sbalil, opustil rodinu a začal novou etapu svého života za oceánem. Bydlel u polského řidiče kamionu, jedl mraženou pizzu a instantní polévky a na nákupy chodil pouze do jediného obchodu, protože se bál, že jinde by na něj někdo promluvil anglicky a on by nerozuměl.

Když dokončil školu a získal vysněný certifikát specialisty vizuálních efektů, zamířil zpátky do Česka, v garáži začal pracovat na svém portfoliu a své vizuální efekty posílal filmovým studiím. To se Kacerlemu vyplatilo, po několika měsících získal práci v Londýně, která ho pak nasměrovala až k filmům pro Marvel a Lucasfilm.

Aktuálně Pavel Kacerle zažívá další svoje poprvé, když buduje vlastní projekt Live Penalty, ve kterém si hráči prostřednictvím mobilního telefonu mohou kopnout penaltu proti skutečnému brankáři.

V podcastu Poprvé také mluvil o tom, proč rozjezd vlastního byznysu je ta nejsložitější práce, kterou v životě dělal, proč je důležité sledovat nejnovější trendy, jak mu v Americe pomáhala sestra a co je klíčové, když chcete získat práci v Hollywoodu.