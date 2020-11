"Proč jsme nikdy neměli takového učitele?" posteskl si jeden uživatel na Twitteru v reakci na tweet Daniela Pražáka, ve kterém popisoval hodinu zeměpisu. Tento pedagog je totiž opravdu jiný, než klasický učitel, kterého zná většina z nás. Snaží se bourat stereotypy o učitelích, třeba už tím, že je vtipný a má nadhled. Zároveň se angažuje v mnoha projektech, které se snaží právě pedagogy dále vzdělávat a motivovat, a proto se zapojil i do několika akcí, které pomohly a pomáhají učitelům a žákům usnadnit on-line výuku.

Co jste si řekl, když ministr zdravotnictví znovu zavřel školy?

Mě to nepřekvapilo, protože ty predikce k tomu byly. Připravovali jsme se na uzavření škol více méně už v přípravném týdnu v srpnu, když jsme si pročítali manuál ministerstva a doporučení České školní inspekce, tak už tyto materiály říkají, že se to asi stane… Já jsem třeba některé úkoly zadával rovnou v Google Classroom. Chtěl jsem, aby si moji žáci zvykli na to, že je dobré mít Google Classroom stažený v mobilu. Takže když se to stalo, tak mě to nepřekvapilo.

Myslím, že někteří lidé byli ale kvůli tomuto rozhodnutí více emotivní, už proto, že ve všech ostatních evropských zemích zůstávají školy otevřené a je to to poslední, co vlády zavírají, na rozdíl od Česka.

Mně to nepřísluší soudit. Já jsem učitel, ne epidemiolog. Chci věřit tomu, i když je to někdy těžké, že naše vláda postupuje podle nějaké logiky, a nic jiného mi nezbývá.

Máte už za sebou skoro půl roku učení on-line. Co je na tom nejtěžší?

Obecně to obnažilo problémy, které v českém školství máme. Ty největší jsou dva a zazněly už na jaře: ten první jsou obrovské nerovnosti. Máme tady různý přístup ke vzdělání. Máme segregované školy a ty teď - a to už od jara - lítají ve vážných problémech. A to, že se řekne, že tady máme deset tisíc nepřipojených dětí, je hrozné. A ještě horší je, že se nám doteď nepovedlo s tím něco udělat. Jsou tady dobré projekty Člověka v tísni ve spolupráci s fakultami s názvem Zapojme všechny, Česko.digital, teď se konečně, ale až na konci října, rozhoupali operátoři, že poskytnou těmto dětem data. I když si myslím, že je to především PR akce, je to alespoň chvályhodná akce, ale přijít s tím až teď? To je dost pozdě. Takže zaprvé nerovnosti a jejich prohloubení.

A ten druhý problém?